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Yerel Giresun'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Yerel

Giresun'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Giresun'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 10:13:00 -
Giresun'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Aksu Mahallesi Etbaşoğlu mevkisinde M.K'nin kullandığı 61 BT 755 plakalı otomobil, Aksu Deresi'ne devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Debisi yükselen derede otomobilde mahsur kalan sürücü ile N.Ö. ve D.Ç, Giresun Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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