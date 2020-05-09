Giresun’da modern tarım teknikleri yaygınlaştırılıyor

Giresun’da modern tarım tekniklerinin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen projeler kapsamında topraksız tarımın yapılacağı iki çilek serası kuruldu.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen “Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi” kapsamında Bulancak ve Tirebolu ilçelerinde her biri 320 m2 büyüklüğünde olmak üzere iki adet Topraksız Tarım Çilek Serası kurulumu gerçekleştirildi.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında çiftçileri bu yeni teknikle buluşturmak, daha bol ve kaliteli ürün üretimini sağlamak amacıyla çalışmalara hız verildi.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Muhammet Angın, topraksız tarım çilek üretiminin birçok avantajları olduğunu belirterek "Birim alana yaklaşık 3-4 kat daha fazla fide dikilebilir. Böylece birim alandan alınan verim miktarı maksimum seviyelere ulaşır. İşçilik daha kolaydır bu nedenle işçilik maliyeti en aza iner. Su ve gübre sarfiyatında önemli tasarruf sağlar, tarımsal ilaç kullanımı azalır. Bitkiler kontrollü bir şekilde beslenir, çiçeklenme ve diğer gelişim evreleri daha kolay kontrol edilebilir. Erken hasat sayesinde ürünün pazar değeri artar” şeklinde ifade etti.

Angın, seralarda yetiştirme ortamı olarak hindistan cevizi kabuğunun kullanıldığı belirterek “Bu seralarda yetiştirme ortamı olarak hindistan cevizi kabuğu kullanılmış, yetiştiricilik sistemi katlı sistem şeklinde planlanmıştır. Sera içerisinde gübreleme, sulama ve havalandırma otomasyonlarının kurulumları teknik elemanlarımız kontrolünde yapılmıştır. Bu sayede, modern tarım tekniklerinin en iyi şekilde yansıtıldığı Topraksız Tarım Çilek Seralarını çiftçilerimizin kullanımına sunmuş olmaktan memnuniyet duyuyoruz" açıklamasını yaptı.