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Giresun'da lokantada tüp patladı: 1 kişi yaralandı

Giresun'un Dereli ilçesindeki bir lokantada mutfak tüfünün patlaması nedeniyle meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:50
Giresun'da lokantada tüp patladı: 1 kişi yaralandı

Cemal Müdür Caddesi'nde bulunan bir lokantada mutfak tüpündeki kaçak nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlamada yaralanan Murat Koytaviloğlu, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Patlama nedeniyle lokanta ile çevresinde bulunan iki iş yeri ve dört araçta hasar oluştu.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 13:50
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