Giresun'da lokantada tüp patladı: 1 kişi yaralandı

Cemal Müdür Caddesi'nde bulunan bir lokantada mutfak tüpündeki kaçak nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlamada yaralanan Murat Koytaviloğlu, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Patlama nedeniyle lokanta ile çevresinde bulunan iki iş yeri ve dört araçta hasar oluştu.