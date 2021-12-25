  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Giresun'da kazanan Hatayspor
Spor

Giresun'da kazanan Hatayspor

Süper Lig'in 19. haftasında Giresunspor sahasında Hatayspor'u konuk etti. Çekişmeli geçen mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla konuk takım oldu. Hatayspor'a galibiyeti getiren golü El Kaabi attı.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 18:05:00 -
Giresun'da kazanan Hatayspor

Süper Lig'in 19. haftasında Giresunspor sahasında Hatayspor'u konuk etti. Çekişmeli geçen mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla konuk takım oldu. Hatayspor'a galibiyeti getiren golü El Kaabi attı. 

Süper Lig'in 19. haftasında Giresunspor evinde Hatayspor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip maça, Okan, Zeki, Diarra, Alexis Perez, Aziz Behich, Traore, Flavio, Diabate, Suleymanov, Serginho ve Balde 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, Munir, Popov, Burak, Falette, Onur, Sackey, Sadık, Ribeiro, El Kaabi, Traore ve Mame Diouf 11'iyle sahada yer aldı.

Çekişmeli geçen mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarıda baskısını artıran konuk takım, 81. dakikada Ayoub El Kaabi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Müsabakada başka gol sesi çıkmadı ve Hatayspor, Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu skorla Giresunspor, 22 puanla 13. sırada kalırken, Hatayspor ise 32 puana ulaşarak 4. sırada yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay