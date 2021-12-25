Giresun'da kazanan Hatayspor
Süper Lig'in 19. haftasında Giresunspor sahasında Hatayspor'u konuk etti. Çekişmeli geçen mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla konuk takım oldu. Hatayspor'a galibiyeti getiren golü El Kaabi attı.
Süper Lig'in 19. haftasında Giresunspor sahasında Hatayspor'u konuk etti. Çekişmeli geçen mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla konuk takım oldu. Hatayspor'a galibiyeti getiren golü El Kaabi attı.
Süper Lig'in 19. haftasında Giresunspor evinde Hatayspor'u ağırladı.
Ev sahibi ekip maça, Okan, Zeki, Diarra, Alexis Perez, Aziz Behich, Traore, Flavio, Diabate, Suleymanov, Serginho ve Balde 11'iyle başladı.
Konuk takım ise, Munir, Popov, Burak, Falette, Onur, Sackey, Sadık, Ribeiro, El Kaabi, Traore ve Mame Diouf 11'iyle sahada yer aldı.
Çekişmeli geçen mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
İkinci yarıda baskısını artıran konuk takım, 81. dakikada Ayoub El Kaabi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Müsabakada başka gol sesi çıkmadı ve Hatayspor, Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.
Bu skorla Giresunspor, 22 puanla 13. sırada kalırken, Hatayspor ise 32 puana ulaşarak 4. sırada yer aldı.