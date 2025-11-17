  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

HDP’li Milletvekili Yeniden Refah Partisi'ne katıldı!

Almanya’dan bir ‘At yalanı, İsrail öpsün inananı’ kararı daha! Dünya ile eğleniyorlar

Vay vay vay! “Eko sistem”le paralar böyle yurt dışına kaçırılmış

Ağaç A.Ş. yandaş arpalığına döndü! Ali Sukas içeride, personeli dışarıda uyuyor

Vicdansız maganda eşi ve bebeğinin yanında saldırdı! Ters yönden gelen gözü dönmüş sürücü trafikte terör estirdi

Muhalefet karalar bağlayacak! Avrupa'dan Erdoğan itirafı

Türklerin kabusu Katarina, Yunanistan’da kriz çıkardı: Biri bu kadını durdursun

Bu ülke ne hale geldi böyle! Hasan Can Kaya, Hz. İsa (a.s) ile dalga geçti!

Kilisede ahlak dersi veren Sapık papaz Trump’ın “Manevi Danışmanı” Çıktı! 12 Yaşındaki Kıza İstismardan Yargılanan Rahip Morris’e komik ceza

Bangladeş’te tarihi karar: Eski Başbakan Hasina’ya idam cezası
Yerel Giresun’da kaza tartışması kanlı bitti: 68 yaşındaki sürücü öldü
Yerel

Giresun’da kaza tartışması kanlı bitti: 68 yaşındaki sürücü öldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Giresun’da kaza tartışması kanlı bitti: 68 yaşındaki sürücü öldü

Giresun’da iki otomobilin karıştığı kaza sonrası çıkan kavga ölümle sonuçlandı; yumruk darbeleri alan 68 yaşındaki Abdullah Coşkun hastanede yaşamını yitirdi.

Keşap ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde Giresun’dan Trabzon yönüne giden Abdullah Coşkun’un kontrolünü yitirdiği 28 ADE 196 plakalı otomobil, önündeki İ.İ. yönetimindeki 61 ADL 995 plakalı otomobile çarptı. 

TARTIŞMA YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Araçlarda hasara neden olan kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada aldığı darbeler sonucu yaralanan Coşkun yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abdullah Coşkun, ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Coşkun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şüpheli sürücü İ.İ., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Amerika ve İsrail’in sonu geliyor!'
Dünya

'Amerika ve İsrail’in sonu geliyor!'

İslam Başaran Mirat Haber'de yazdı: Tarihin dönüm noktaları genellikle adaletin en çok ihlal edildiği, insan vicdanının en derinden sarsıldı..
Türklerin kabusu Katarina, Yunanistan’da kriz çıkardı: Biri bu kadını durdursun
Gündem

Türklerin kabusu Katarina, Yunanistan’da kriz çıkardı: Biri bu kadını durdursun

Yunanistan'ın Midilli Adası'na kapıda vize uygulamasıyla giden Türkler, gümrük müdürü Katarina Apostolidou nedeniyle kabus yaşamaya devam ed..
HDP’li Milletvekili Yeniden Refah Partisi'ne katıldı!
Siyaset

HDP’li Milletvekili Yeniden Refah Partisi'ne katıldı!

25. ve 26. Dönem HDP Mardin ve Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Yeniden Refah Partisi’ne katıldığını açıkladı. Partide aktif görev üstl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23