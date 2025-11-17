Giresun’da kaza tartışması kanlı bitti: 68 yaşındaki sürücü öldü
Giresun’da iki otomobilin karıştığı kaza sonrası çıkan kavga ölümle sonuçlandı; yumruk darbeleri alan 68 yaşındaki Abdullah Coşkun hastanede yaşamını yitirdi.
Keşap ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde Giresun’dan Trabzon yönüne giden Abdullah Coşkun’un kontrolünü yitirdiği 28 ADE 196 plakalı otomobil, önündeki İ.İ. yönetimindeki 61 ADL 995 plakalı otomobile çarptı.
TARTIŞMA YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Araçlarda hasara neden olan kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada aldığı darbeler sonucu yaralanan Coşkun yere yığıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abdullah Coşkun, ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan Coşkun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şüpheli sürücü İ.İ., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.