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Aktüel

Giresun'da iki hane karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 10:29:29 -
Giresun'da iki hane karantinaya alındı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyünde iki hanenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Karadikmen köyünde, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 30 Nisan'da aldığı kararla uygulanan karantina tedbirinin, 1 Mayıs itibarıyla sona erdiği hatırlatıldı.

Yapılan son değerlendirmede Karadikmen köyünde 2 hanenin, ikinci değerlendirmeye kadar karantina altına alındığı belirtilen açıklamada, bu kararla ilgili hanelere giriş çıkışların ikinci bir talimata kadar durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, karantinaya tabi vatandaşlar hakkında talimatlara aykırı davranmaları ve kurallara uymamaları halinde yasal işlem yapılacağı, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağına işaret edildi.

Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyünde daha önce iki kez karantina uygulanmıştı.


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