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Eğitim Giresun’da eğitime kar engeli
Eğitim

Giresun’da eğitime kar engeli

Yeniakit Publisher
2023-03-30 03:18:00 -
Giresun’da eğitime kar engeli

Giresun’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Giresun İl Merkezinin iç ve yüksek kesimlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan kar birikintisi ve buzlanma tehlikesine karşı Giresun Merkez Okçu Köyü, Merkez Çaldağ Köyü İlkokullarıyla, Ortaokulunda 30 Mart 2023 Perşembe günü eğitim-öğretime bir (1) gün ara verilmiş olup bu iki köy hattından İl merkezine “Taşıma Servisi” ile gelen öğrenciler ise aynı gün izinli sayılacaklardır" denildi.

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