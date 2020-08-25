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Aktüel Giresun'da askerlerden afetzedelere destek
Aktüel

Giresun'da askerlerden afetzedelere destek

Yeniakit Publisher
2020-08-25 17:23:43 -
Giresun'da askerlerden afetzedelere destek

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel ve heyelanın ardından enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına Jandarma Özel Harekat da (JÖH) destek oluyor.

Heyelan ve selin en çok etkilendiği Dereli ilçesinde enkaz kaldırma ve temizlik işleri yoğun şekilde sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla ilçeye JÖH timleri gönderildi.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı Ordu, Tokat ve Trabzon'daki bölük komutanlıklarından gelen yaklaşık 250 asker ilçede afetzedelere destek veriyor.

İlçede iş yerlerinin temizlenmesinde etkin rol üstlenen askerler, vatandaşların yaralarının kısa sürede sarılması için gayret gösteriyor.

İlçe sakinleri de iş yerlerinin temizlenmesine destek veren askerlere teşekkürlerini sundu.

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