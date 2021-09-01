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Spor Giresun'da Alanya hazırlıkları başladı
Spor

Giresun'da Alanya hazırlıkları başladı

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda Avustralya Milli Takımı'na davet edilen Aziz Eraltay ve yarın düğün töreni gerçekleştirilecek Umut Nayir yer almadı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 20:34:00 -
Giresun'da Alanya hazırlıkları başladı

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Giresunspor Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanda Avustralya Milli Takımı'na davet edilen Aziz Eraltay ve yarın düğün töreni gerçekleştirilecek Umut Nayir yer almadı.

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