0553 313 94 23

Giresun'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Giresun'un Yağlıdere kırsalında il jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 1 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:32
Giresun'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Giresun Yağlıdere kırsalında Giresun İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Giresun Yağlıdere kırsalında, Giresun İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 16:32
  1. Giresun
  2. PKK operasyon
  3. 1 terörist öldürüldü
  4. PKK'lılar
  5. etkisiz hale getirildi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'dan 'İdlib' teklifi! "Savaş suçu sayılmalı"
    1. Fransa'dan 'İdlib' teklifi! "Savaş..
    2. Beşiktaş'ın yeni yönetimi kadrosu..
    3. ABD'nin Filistinli mültecilerin Arap..
    4. Umut Güner Fikret Orman'ın yönetim..
    5. ‘Genetik’ten şanslılarmış!
    6. Serdar Adalı Fikret Orman'ın yönetim..
    7. Fikret Orman’ın yönetim kurulu..
    8. BM komisyon üyesinden ABD'ye 'kırmızı..
    9. Ağılda yangın çıktı, 45 koyun telef..
    10. Sınır ötesi operasyonlarda Türk..
    11. Başkan Erdoğan'dan dolar talimatı
    12. Beklenen Vakit'in çıkışı da böyle oldu..
    13. 17 parça tarihi deri İncil ele geçirildi
    14. Denizli’de ölüm dükkanın önünde..
    15. Lenfoma hızla ilerliyor
    16. Oruç Reis İstanbul Boğazı'nda...
    17. ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzu..
    18. MİT'in operasyonu sonrası CHP'den..
    19. Türkiye'den dev anlaşma! Darbeci Sisi...
    20. Son fotoğraflar geldi! Hareketlilik..
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Putin'den şaşırtan çıkış! 'Haydi barış anlaşması imzalayalım'
    Putin'den şaşırtan çıkış! 'Haydi barış anlaşması imzalayalım'
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!