Giresun'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Giresun'un Yağlıdere kırsalında il jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 1 teröristin öldürüldüğü bildirildi.12 Eylül 2018 Çarşamba 16:32
İçişleri Bakanlığı, Giresun Yağlıdere kırsalında Giresun İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Giresun Yağlıdere kırsalında, Giresun İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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