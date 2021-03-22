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Yaşam Giresun Ordu yeni il sınırı | Hangi illerin sınırı değişti?
Yaşam

Giresun Ordu yeni il sınırı | Hangi illerin sınırı değişti?

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla bazı illerin sınırında değişiklikler yaşandı. Söz konusu değişiklik Giresun-Ordu sınırında da yaşandı. Peki, hangi mahalleler Giresun’dan Ordu’ya geçti?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 11:41:00 -
Giresun Ordu yeni il sınırı | Hangi illerin sınırı değişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla bazı illerin sınırlarında değişikliğe gidildi. Diyarbakır-Muş il sırını ile Giresun-Ordu sınırları arasında değişikli yaşandı. Giresun’un Bulancak ilçesi Aydındere Belediyesi ile Ordu’nun Kabadüz ilçesi Yokuşdibi Mahallesi arasındaki il sınırı da yeniden belirlendi.

Giresun Ordu yeni il sınırı | Hangi illerin sınırı değişti?

Yapılan açıklamada, “3 bin 107 metre rakımlı Karagöl Tepesi’nden başlayarak 2244 metre rakımlı Çakmaklı Tepe’ye, buradan kuzey istikametindeki Öküzkaya Tepesi’nde, aynı istikameti takiben Yaşlıyurt Tepesi’nin doğu eteğinden, Oyuk Deresi gözünü takiben Mekteptaşı Tepesi’nin batısına, buradan kuzey istikametini takiben Taşbaşı Tepesi’ne, Taşbaşı Tepesi’nden 2149 metre rakımlı Keltepe’ye, Keltepe’den kuzey batı yönündeki Uzuncaen Tepesi’ne, aynı yönü takiben Olukbaşı Tepesi’ne, Olukbaşı Tepesi’nden Dikmetaş Mezarlığı’na, buradan kuzey batı istikametinde devam eden Semen Deresi boyunca Sinanlı Deresi ile birleşen köprüye, buradan Sinanlı Deresi’nin devamı olan Semen Deresini takip ederek Semen Deresi’nin Molla Hüseyin Deresi ile birleşen yerde bulunan Cinni Değirmeni’ne birleşen hat olarak tespit edilmiştir” denildi.

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