Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, yazarımız İdris Günaydın’a özel açıklamalarda bulundu! Giresun Karadeniz’in sağlık üssü olacak!

İdris Günaydın

Giresun’da çalışkan, güler yüzlü, işini bilen bir Sağlık Müdürü var. Doç. Dr. Muhammet Bulut. O kadar çok şeyler anlattı ki; gazetemizin sayfası bu bilgileri alır mı bilmiyorum!

Soru: Bize kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

* Doç. Dr. Muhammet Bulut: Aslen 1984 Elazığ doğumluyum. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olup yaklaşık iki sene önce doçent unvanı aldım. Giresun Üniversitesinde derslere de giriyorum. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni 2008 yılında mezun olduktan sonra sırayla Diyarbakır Ergani ilçesi, Bakırköy Sadi Konuk EAH, Espiye Devlet Hastanesi,2017’den itibaren de Giresun kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çeşitli bölümlerin kurulmasında öncülük edip, çocuk yoğunbakım ve yenidoğan yoğunbakım birimlerinde hekim olarak görev aldım. Espiye’ye ilaveten üç yıl da bu hastanede Başhekimlik görevim var. İki buçuk yıldır da Giresun İl Sağlık Müdürü olarak görev yapıyorum.



Soru: Giresun ve ilçelerinde hastane, doktor ve personel sayısı ne kadardır?

* Doç. Dr. Muhammet Bulut: Toplam personel sayımız 7000 seviyelerinde. Toplam ilimizdeki yatak kapasitemiz 1769 olup (özel hastaneler dahil) bu sayının 1468’i kamu hastanelerimizde bulunmakta. İlimizde 253’ü uzman hekim olmak üzere toplamda 878 hekim ile hizmet vermekteyiz. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 1700 personelimiz bulunmakta. Devlet Hastanelerinde 118 tane 3. Basamak yoğun bakım yatağı bulunmakta olup özel hastanelerimizde 46 yoğun bakım yatağı bulunmakta. 2. ve 1. Basamak yoğun bakımlarla birlikte totalde 246 yoğun bakım yatağımız mevcut. Giresun’da Giresun Eğitim ve Araştırma, Prof. Dr. A. İlhan Özdemir, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Bulancak Devlet Hastanesi, Görele Devlet Hastanesi, Tirebolu, Espiye, Eynesil, Dereli, Şebinkarahisar, Alucra, Keşap, Güce, Yağlıdere Devlet Hastanelerimiz var. Doğankent ve Piraziz ilçelerimizde hastanelerimiz 2024 yılı içinde açılacak. Çamoluk İlçemizdeki hastanemizin de yeni bina ihalesi bu yıl yapılacak. Çanakçı ve Keşap’ta da 24 saat hizmet veren Toplum Sağlığı ve Aile Hekimliğimizin bir arada bulunduğu birer merkezimiz var. Yani neredeyse her ilçede hastanemiz var veya olacak. 24 saat hizmet verilmeyen bir ilçemiz yok.

Soru: Ameliyathane sayımız konusunda bilgi verir misiniz?

* Doç. Dr. Muhammet Bulut: Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanemiz de 16, Prof. Dr. A.İlhan Özdemir Devlet Hastanemizde 12, Kadın Doğum Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 5, diğer ilçelerimizde birer veya ikişer yataklı ameliyathanemiz bulunmaktadır. C grubu hastanelerimizin hepsinde ameliyathane bulunmaktadır. C Grubu Bulancak, Görele, Espiye, Tirebolu ve Şebinkarahisar’daki grubu hastaneler. Bunlarda tam nitelikli hastanelerde bulunan ameliyathaneler gibi ameliyathane var.

Soru: Toplam hasta giriş sayısı ne kadardır?

* Doç. Dr. Muhammet Bulut: Günlük mevsimsel sıklığa göre 12-13 bin civarında poliklinik sayımız var. Acil polikliniğini de dahil edersek bu sayı 16-17000 seviyelerine çıkıyor. Sadece Eğitim Araştırma Hastanemiz 4000 poliklinik hizmeti alıyor her gün. 1100 Kadın Doğumda, 1350 İlhan Özdemir’de, 1050 Bulancak’ta, 700/800 de diğer C grubu hastanelerimizde.

Soru: Hangi alanlarda açık var, doktor, cihaz, ekipman gibi?

* Doç. Dr. Muhammet Bulut: Bizim temel sağlık stratejimiz ilin kendi kendine yetecek seviyeye ulaşması. Giresun ilinden, çok üst düzey ameliyat ya da hizmet gereksinimi olmadığı sürece, kendi il içinde hastalarımıza bu hizmeti sunmak istiyoruz. Bu hizmetlerden daha çok il dışına çıkan hastalar konusunda, planlarken haftalık pazartesi ve cuma günleri ambulansla il dışına çıkan tüm hastaların listeleri elimizde, onları çek ediyoruz; bunlardan kim hangi tanıyla neden gitmiş, bunların raporunu çıkarıyoruz her hafta. Mesela geçen hafta il dışına hiçbir yoğun bakım hastamız gitmemiş. Tabii arada daha çok yandal ve özellikli branşlarda hekim eksikliğimiz oluyor. Şu aşamada sıklıkla ihtiyacımız olan, Eğitim ve Araştırma Hastanemize başvuran onkoloji gerektiren hastalarımızın yönetimi dolayısıyla Onkoloji hizmetleri… Burada tek branş hekimi olması bizi ciddi anlamda zorluyor. Aylık 500/600 arasında kemoterapi hizmeti veren bir hastanemiz var.. Tıbbi Onkoloğumuzun olmadığı süreçte bu hastalarımızı ne yazık ki çevre illere nakil araçlarımız ya da 112’lerimiz vasıtasıyla sevk etmek zorunda kalıyoruz.

İlimizde yine eksikliğini hissettiğimiz kanser taramalarında ya da kanser öncesi taramalarda ‘pet’ dediğimiz cihaz. Onunla ilgili de bakanlığımız nezdinde girişimlerimiz devam ediyor. Bakanlığımızın ilgili kurumlarından onay çıktı. İki üç ay içinde inşallah ilimizde kurulacak. Bundan başka radyoterapi hizmetine başladık. Amacımız iyi bir Onkoloji Merkezi olmak. Bu kapsamda Radyasyon Onkolojisi ve Nükleer Tıp branşlarında Bakanlığımızın da destekleriyle yakın zamanda tüm onkoloji hizmetlerini kamu hastanelerimizde sağlamış olacağız. Bu süreçte bahsi geçen branşlarda hekim bulunmasıyla bu hedefe kısa sürede ulaşacağımızı düşünüyorum. Ekipman noktasında ciddi bir ihtiyacımız yok. Bu anlamda Sağlık Bakanlığımıza ve Sayın Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz.

Bir diğer sevk ettiğimiz hasta grubumuz Gastroentoloji branşı gerektiren hastalar. “ERCP” dediğimiz ve özellikle safra yolları ve pankreasa bağlı hastalığı bulunan vatandaşlarımızın hastalık yönetimini de ne yazık ki çevre illerden alıyoruz. Bunu ilimizde yapamıyoruz. Bunun için bu “ERCP” tekniğini bilen bir Gastroenteroloğun olması durumunda ilimizden il dışına çıkan hasta sayısı üçte bir oranında azalacaktır.

Bir diğer eksiğimiz Kapalı Psikiyatri... Kapalı Psikiyatri Servisi ne yazık ki ülkemizde ve bölge genelimizde de büyük sorun teşkil ediyor. Kapalı Psikiyatri servisi ile ilgili Eğitim Araştırma Hastanemize planladığımız ek bina sürecine dahil ederek sorunumuzu yakın zamanda çözeceğiz. İl dışına giden hastalarımızdan dördü ERCP dördü kapalı psikiyatri, diğer dördü de özellikli branş gerektiren, mikro cerrahi gerektiren, plastik cerrahi kombine tedavi gerektiren hastalardan oluşmakta! Dediğim durumların doğru yönetilmesiyle birlikte Dördüncü basamak hastalarımız haricinde 1 yıl içerisinde il dışına ihtiyacımız neredeyse sıfıra yakın olacaktır.

Soru: Bu alanda epey başarı sağlandı galiba!

* Doç. Dr. Muhammet Bulut: Bizde iki, iki buçuk yıl önce haftalık yoğun bakıma giden hasta sayısı on dört, on beşti. Bu sayı şimdi beşi altıyı geçmiyor. Çoğu hafta bir iki oluyor. Yine il dışına çıkan hastalarda da yüzde kırk azalma oldu. Bu hem devletin kasasından hem de iş gücünden ciddi bir verim oluyor hem de vatandaşımız maddi manevi desteğini görmüş oluyor.

Çocuk yoğun bakım Türkiye’de ciddi bir ihtiyaç

Soru: Diğer illerden de buraya bir talep var deniyor!

* Doç. Dr. Muhammet Bulut: Şöyle diyebilirim; Eğitim ve Araştırma Hastanemiz açıldıktan sonra ciddi bir hasta girişi var çevre illerden. Özellikle göz branşında, ortopedi branşında, yeni doğan yoğun bakımlarda, kadın doğumda, onkolojide, nöro rehabilitasyonda… Türkiye’nin belirli yerlerinden de gelen hastalarımız var. Çevre illerden özellikle yoğun bakım da çok hasta alıyoruz. Erişkin yoğun bakım, yeni doğan yoğun bakım… Burada yoğun bakımların nitelikli yönetilmesi de var. İlimizin bir avantajı da, yoğun bakımları çok iyi dizayn edilmiş. Son iki buçuk yıl içinde de hem Eğitim ve Araştırma Hastanemizin hem de Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet hastanemizin yoğun bakımları hem personel açısından hem ekipman noktasında hem de hasta yönetimi noktasında çok tecrübe kazandılar. Çocuk yoğun bakım Türkiye’de ciddi bir ihtiyaç. Yeni doğan çocuk yoğun bakım her ilde var Trabzon ve Samsun illerimizde sınırlı sayıda, Ordu, Artvin, Rize de ise hiç yok. Bizim Kadın Doğum Çocuk hastanemiz içinde on iki yoğun bakım yatağımız var. Yakın zamanda çocuk hastanemize sağlanacak bir iki yeni çocuk yandal hekimi ile birlikte ilimiz tamamen çocuk yoğun bakım alanında merkez olabilir. Ekipmanımız var, yardımcı personelimiz var, alanımız var ama hekim eksiğimiz var.

Pandemi sürecini çok iyi yönettik

Soru: Pandemi sürecinde ayaklı veya yataklı hizmetlerde aksama oldu mu?

* Doç. Dr. Muhammet Bulut: Pandemi sürecinde özel hastaneleri bu pandemi sürecine dahil etmedik ve bu süreci çok iyi yöneten illerdeniz. Özel hastanelerimiz “temiz hastane” olarak kaldı. Devlet Hastanelerimize “Covid-19 hastanesi hizmeti verilen” kullandığımız hastane olarak niteledik, kullandık. İl dışına kendi isteği dışında hasta sevki yapmadık. Yoğun bakımlar dolu diye gönderdiğimiz bir tane hasta yok. Yüzde yüz doluluğa ulaşıp hasta sevki yapmadık. Mortalite (ölüm) oranlarımız çok düşük seviyelerdeydi.

Aile hekimine düşen nüfus azaltılmalı

Soru: Siz tek yetkili ve belirleyici olsanız sağlık sisteminde nasıl bir değişime giderdiniz veya mevcut haliyle kalsın mı derdiniz?

* Doç. Dr. Muhammet Bulut: Şu anda sorun olan şeyler belli, medyaya da yansıyor; randevularda sıkıntı var. İkinci, üçüncü basamak hastanelerdeki hasta yükü… Bunlar… Bir de görüntüleme hizmetlerinin biraz gecikmesi… Bunların kaynağı “sevk” sisteminin tam oturmaması! Sevk sistemi de şundan oturmuyor; Aile hekimliği geldikten sonra, Aile Hekimi başına düşen nüfus Giresun’da 2800 civarında…Biz bunu 2500’e kadar düşürmek istiyoruz. 2500’e düşürdüğümüzde aile hekimimizin günlük hasta sayısı 45/50 olacak. O zaman daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunulacak. Şu anki haliyle çok uygulanabilir bir sistem değil. Bu sevk sistemini sağlama almak için aile hekim sayısını artırmak, bunu yaparken de hekim başına düşen nüfusu azaltmak, 2500’e düşürdüğümüzde aile hekimi uygun görmedikçe devlet hastanelerine gidemeyecek bir organizasyonu sağlamak önemli.

Bir hastamız aile hekimliğinde kan aldırıyor, devlete gidip orada kan aldırıyor, sonra eğitim ve araştırma hastanesinde tekrar aldırıyor. Aynı hasta üç kez kan aldırıyor. Halbuki biz, en küçük ilçede dahi aynı cihazı kullanıyoruz. Yani cihazın kalibrasyonu yapıldıktan sonra hassasiyeti aynı. Hekimlerde yoğunluktan dolayı kan bakıldı mı bakılmadı mı göremiyorlar icabında.

Soru: Bu son zamanlarda hasta yoğunluğunun çok arttığı, çok uzak tarihlere randevular alınabildiği, özellikle gözde; şikayetler biraz da mevsimsel mi?

* Doç. Dr. Muhammet Bulut: Gözle ilgili örnek vereyim: Daha önce tek bir hastane iken dört göz polikliniği vardı. Şimdi hastane ikiye ve poliklinik sayısı yediye çıktı yine aynı yoğunluk var. Yeni poliklinik açtığınızda doluyor. Hastalarımızın yüzde otuzu il dışından geliyor. Çünkü en üst düzey ameliyatlar yapılıyor. Mesela Kornea nakli yapıyoruz. Menisküs nakli yapıyoruz. Bunların hepsi bakanlık onaylı. Çözümümüz mesai dışı polikliniği açmak. Akşam beşten sekize kadar mesela… Ya da hafta sonları… Hekimlerimizin ameliyatlarını hafta sonuna kaydırarak… Bununla ilgili çalışmalarımız var.

Randevusuz ancak sağlık hizmeti alması elzem olan hastalarımızı da geri çevirmiyoruz. Randevusuz hastalarımızın yönetilmesi amacıyla Genel hasta poliklinikleri kurduk. Hastalar burada triyajdan geçtikten sonra acaişliyet durumuna göre aynı gün ilgili branşa konsulte ediliyor. İlçelerde de durum bu. Tirebolu’da üç dahiliyemiz var. Bir dahiliye varken de aynı doluluk vardı, üç oldu yine aynı doluluk var. Yine ilimizin büyükşehirlerde yaşayan azımsanmayacak kadar nüfusu var. Haliyle onlarda özellikle yaz aylarında geldiklerinde sağlık hizmet talebini artırıyorlar.

Bakanımıza teşekkür ediyoruz

Soru: Sizin ilave etmek istediğiniz veya şu da sorulsaydı diyebileceğiniz soru var mı?

* Doç. Dr. Muhammet Bulut: İlimizde yaygın sağlık personeli noktasında bir sıkıntı yok. Daha çok hekim açısından açığımız var. Bunlarda özellikli birimler: Tıbbi Onkoloji, Nükleer Tıp Radyasyon Onkolojisi, Gastroenteroloji, Plastik cerrahi gibi. Bunları tamamlarsak Giresun’un sağlık üssü olmasında noktasında önemli bir şeyler yapabiliriz. Yukarıda saydığım dallarda ciddi hekim açığımız var. Hekim açığımızı tamamlarsak ciddi anlamda bir sıçramadan bahsedebileceğiz.

Giresun 450.000 nüfusa sahip. Çevresindeki iller büyük şehir. Bakanlık desteğini nüfus oranına göre veriyor. Buna rağmen Bakanlığımıza, özellikle Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Onların desteği ile vatandaşımıza nitelikli hizmeti ilimiz içerisinde sunuyoruz.

Türkiye’de hiçbir yerde yapılmayıp sadece Giresun’da yaptığımız bir çalışma da; HER AY BİR İLÇEDEYİZ projesi. İl merkezimize uzak ilçelerimizdeki vatandaşlarımızı nitelikli sağlık hizmeti ile buluşturan bir proje. Alanında uzman doçent, profesör, çeşitli branşlardan 10-15 hekim ile uzak ilçelerimizde belli günlerde tüm vatandaşa muayene hizmeti veriyoruz. Şu ana kadar Çamoluk ve Alucra’da yaptık. Alucra’da 450 hastaya baktık. Bunu yaparken tüm teçhizatımızı (ultrason, Eko v.s) gibi götürüyoruz.

Ayrıca şu an Ulusal fakat Uluslararası düzeye çıkaracağımız Giresun Tıp Dergisi ‘’Cerasus Journal of Medicine’’ yayın hayatına başladı... Sağlık Müdürlüğü ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği bünyesinde çıkarıyoruz. Giresunumuzun adını her platformda duyurmak, alanımızda ilimizi iyi yerlere taşımak için elimizden gelenin en iyisini Bakanlığımızın desteğiyle yapamaya çalıştık, aynı şekilde ileriye taşımak için gayret sarfedeceğiz.

İdris Günaydın: Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.

* Doç. Dr. Muhammet Bulut: Ben de teşekkür eder milletimizin her ferdine sağlıklı günler dilerim.