TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

Fatih Kalender, TOKİ’nin 500 bin Konut projesine ilişkin yapılan üst düzey görüşmeler sonucunda sözleşmede bazı maddelerin değiştirileceğini açıkladı. Kiraların artık memur zammına göre değil, enflasyon oranında ve bu oranı aşmayacak şekilde artacağı, ayrıca “hak sahibi dairede oturmadığında sözleşme tek taraflı feshedilecek” maddesinin uygulanmayacağı belirtildi.

Fatih Kalender:, TOKİ'nin 500 bin Konut projesiyle ilgili üst düzey yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşme metninde bazı değişikliklere gidileceğini ve bu haliyle başvurunun caiz olacağını açıkladı:

- Kiralar memur zammına göre değil, enflasyon oranında ve bu oranı aşmayacak şekilde artacak.

- 'Hak sahibi dairede oturmadığı taktirde sözleşme tek taraflı fesh edilecek' maddesi uygulanmayacak.