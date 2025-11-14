  • İSTANBUL
Gündem TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak
Gündem

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Fatih Kalender Hoca, TOKİ’nin 500 bin Konut projesine ilişkin yapılan üst düzey görüşmeler sonucunda sözleşmede bazı maddelerin değiştirileceğini açıkladı.

Fatih Kalender, TOKİ’nin 500 bin Konut projesine ilişkin yapılan üst düzey görüşmeler sonucunda sözleşmede bazı maddelerin değiştirileceğini açıkladı. Kiraların artık memur zammına göre değil, enflasyon oranında ve bu oranı aşmayacak şekilde artacağı, ayrıca “hak sahibi dairede oturmadığında sözleşme tek taraflı feshedilecek” maddesinin uygulanmayacağı belirtildi.

Fatih Kalender:, TOKİ'nin 500 bin Konut projesiyle ilgili üst düzey yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşme metninde bazı değişikliklere gidileceğini ve bu haliyle başvurunun caiz olacağını açıkladı:

- Kiralar memur zammına göre değil, enflasyon oranında ve bu oranı aşmayacak şekilde artacak.

- 'Hak sahibi dairede oturmadığı taktirde sözleşme tek taraflı fesh edilecek' maddesi uygulanmayacak.

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı
Gündem

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı. Ayrıntıları terör örgütlerinin ve mafyanın korkulu rüyası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu...
Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu
Gündem

Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde ana muhalefet partisi AKEL, üçüncü ülke vatandaşlarının mülk satın alımlarını sınırlandıran ve alımların takib..
Bakan Yumaklı acı haberi duyurdu! Kayıp yangın uçağının enkazına ulaşıldı
Gündem

Bakan Yumaklı acı haberi duyurdu! Kayıp yangın uçağının enkazına ulaşıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının enkazına..
