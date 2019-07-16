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Giresun eski milletvekillerinden Mehmet Ali Karadeniz son yolculuğuna uğurlandı

Anavatan Partisi’nden (ANAP) Giresun Milletvekilliği yapan Mehmet Ali Karadeniz 82 yaşında Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

16 Temmuz 2019 Salı 14:41
Giresun eski milletvekillerinden Mehmet Ali Karadeniz son yolculuğuna uğurlandı

Anavatan Partisi’nden (ANAP) Giresun Milletvekilliği yapan Mehmet Ali Karadeniz 82 yaşında Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.


Tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Mehmet Ali Karadeniz’in cenazesi Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan resmi törenin ardından Giresun’un Görele ilçesine getirildi. Görele Merkez Hasanağa Camii’nde öğlen namazına müteakip Görele Cumhuriyet Meydanında İlçe Müftüsü İhsan Öz, ün kıldırdığı cenaze namazının ardından İlçeye bağlı Türkeli Köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.


Cumhuriyet Meydanında Düzenlenen Cenaze Töreninde Mehmet Ali Karadeniz’in ailesi adına konuşan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, ”Mehmet Ali Karadeniz çok değerli bir insandı. Kendisinin bu memlekete çok büyük hizmetleri oldu. Orman Genel Müdürlüğü yaptı, milletvekilliği yaptı hem Görele’de hem Giresun’da hem de çevre ilçelerde birçok insanın evine aş giriyorsa onun aracılığıyla oldu.Çok nazik ve iyi bir insandı hiçbir zaman kibarlığı elden bırakmadı hepimizin üzerinde hakkı var Allah gani gani rahmet eylesin” dedi.


Cenazeye Devlet eski Bakanı ve Anavatan Partisi (ANAP) Giresun Milletvekili Dr. Burhan Kara, Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Eski Demokratik Sol Parti(DSP) milletvekili Halil Çalık, Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu, Giresun (CHP) İl Başkanı Fikri Bilge, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Mehmet Ali Karadeniz kimdir?


Mehmet Ali Karadeniz 1937 yılında Görele’de doğdu, İlk ve Orta Okul tahsilini Görele’de yaptıktan sonra İstanbul Atatürk Erkek Lisesine müteakip İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden 1963 yılında mezun oldu. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Orman İşletme Şefliği, İşletme Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. 1987 yılında ise Anavatan Partisi’nden Giresun Milletvekili seçildi. Mehmet Ali Karadeniz evli ve dört çocuk babasıydı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:41
  1. doğa

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