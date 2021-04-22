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Ekonomi Girdi fiyatlarında ibre yukarı yönlü
Ekonomi

Girdi fiyatlarında ibre yukarı yönlü

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım GFE) şubatta bir önceki aya göre yüzde 1.40, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.60, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3.39 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11.57 yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 13:24:00 -
Girdi fiyatlarında ibre yukarı yönlü

Ana gruplar itibarıyla şubatta bir önceki aya nazaran tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 1.30, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 1.41 arttı. Geçen yılın aynı ayına nazaran tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 19.16 değer kazandı.

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