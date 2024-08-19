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Spor Giovanni van Bronckhorst'tan maç sonrası açıklama
Spor

Giovanni van Bronckhorst'tan maç sonrası açıklama

Yeniakit Publisher
2024-08-19 01:24:00 -
Giovanni van Bronckhorst'tan maç sonrası açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 4-2'lik skorla kazanılan Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 2. hafta maçında Beşiktaş sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaştı.

Müsabakayı 4-2 kazanan Beşiktaş puanını 6'ya çıkardı. Siyah-Beyazlılar ligde 3. haftayı bay geçecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Antalyaspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

"ENERJİMİZ YÜKSEKTİ"

Bronckhorst yaptığı açıklamada, şu sözleri sarf etti:
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Tabii ki beklediğimiz başlangıç değildi. Ama bunlar futbolda olan şeyler. Benim hoşuma giden şey, gösterdiğimiz reaksiyon oldu. Enerjimiz yüksekti. Çok fazla pozisyon bulduk. Mutluyum gösterdiğimiz reaksiyondan dolayı.

"MUTLUYUZ GALİBİYETTEN DOLAYI"

Basit bir gol yediklerini belirten başarılı teknik adam, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bu maça tekrardan bakacağız. Ama maçın içinde hissettiğim, ikinci golü çok basit yediğimizdi. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler vardı. Geçişleri hızlı yaptık. Genel olarak oyundan dolayı mutluyum. Mutluyuz galibiyetten dolayı. Bu maçtan öğreneceğimiz şeyler tabii ki olacak.

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