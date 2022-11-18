Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran Giovanni Guidetti ile gerçekleştirilen görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verildiği bildirildi. Açıklamada, "Detaylar daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Giovanni Guidetti'nin beraber yapacağı basın toplantısıyla açıklanacaktır" denildi. Peki, Giovanni Guidetti kim?

Giovanni Guidetti kimdir kaç yaşında?

Giovanni Guidetti 20 Eylül 1972'de İtalya Modena'da dünyaya geldi. Ülkemizde Vakıfbank Voleybol takımını çalıştırmaktadır.

Guidetti, 1995 yılından 1998'e kadar İtalyan Spezzano kulübünü çalıştırdı. 1997'de takımının birinci lige yükselmesini sağladı. Bu başarı ona İtalya'da Yılın antrenörü unvanını kazandırdı. 2008 yılından beri VakıfBank'ın antrenörlüğünü yapmaktadır. 2011 yılında VakıfBank'ı Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaparak kendisine ve Türkiye'ye bir ilki yaşatma başarısı göstermiştir.

VakıfBank ile 2013, 2017, 2018 ve 2021 yıllarında FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler şampiyonluğuna ulaştı.

Bahar Toksoy ile evlidir, Allison adında bir kızları vardır.