Giovanni Guidetti Bir dönem sona erdi! Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) başantrenör Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığını duyurdu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank başantrenörü Giovanni Guidetti'nin ay-yıldızlı ekiple yolları ayrıldı.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nundan (TVF) yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Giovanni Guidetti ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir.Detaylar daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Giovanni Guidetti’nin beraber yapacağı basın toplantısıyla açıklanacaktır" denildi.