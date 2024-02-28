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Dünya Gine'nin yeni başbakanı belli oldu
Dünya

Gine'nin yeni başbakanı belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-02-28 03:50:00 -
Gine'nin yeni başbakanı belli oldu

Gine'de ani bir şekilde hükümetin geçen hafta feshedilmesinin ardından başbakanlık görevi Amadou Oury Bah'a verildi.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Gine'nin Yeniden Doğuşu için Demokratlar Birliği (URDG) partisi lideri olan Bah'ın başbakan olarak atandığı belirtildi. Bu atama ile Bah, Gine'nin yeni başbakanı olacak.

Bah, 65 yaşında bir ekonomisttir ve kısa süre içinde yeni hükümeti kurması bekleniyor. Ancak bu süreçte hangi politikaları ve değişiklikleri hayata geçirip geçirmeyeceği netlik kazanmadı.

Gine'de, 9 Şubat tarihinde Başbakan Bernard Goumou liderliğindeki hükümetin gerekçe gösterilmeden feshedilmesi dünyada büyük dikkat çekti. Bu fesihle birlikte hükümet üyelerinin mal varlıkları dondurulmuş ve pasaportlarına el konulmuştur. Bu durum ülkedeki siyasi istikrarsızlığı ve hükümetin kontrol altına alınmasını sağlama çabalarını gösterebilir. Yeni başbakanın atanmasıyla birlikte, Gine'deki siyasi ve ekonomik durumun nasıl şekilleneceği büyük bir soru işareti olarak duruyor. Yeni hükümetin, ülkenin içinde bulunduğu zorlu koşulları nasıl yöneteceği ve Gine'nin kalkınma sürecini nasıl ilerleteceği büyük bir önem arz ediyor. Bu gelişmeler ulusal ve uluslararası kamuoyunun dikkatle takip ettiği konular arasında bulunuyor.

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