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Aktüel Gine'de cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında çıkan olaylarda 243 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Gine'de cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında çıkan olaylarda 243 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:16:15 -
Gine'de cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında çıkan olaylarda 243 kişi gözaltına alındı

DAKAR (AA) - Gine'de 18 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında çıkan olaylarda 243 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Adalet Bakanı Mory Doumbouya, seçim sonrası ülkede patlak veren protestolara ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Doumbouya, seçim sonrası düzenlenen protestolarda şimdiye kadar 243 kişinin çeşitli suçlardan gözaltına alındığını belirtti.

Rakamlara bakıldığında birçok organize suç çetesiyle karşı karşıya olduklarını ifade eden Doumbouya, üzerlerine düşeni yapacaklarını sözlerine ekledi.

- Muhalefet partisinden iki isme gözaltı

Öte yandan, mevcut Cumhurbaşkanı Alpha Conde karşısında yüzde 33,5 oy alan Cellou Dalein Diallo, partisi Gine Demokratik Güçleri Birliğinden (UFDG) iki ismin gözaltına alındığını bildirdi.

Diallo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, UFDG'nin Genel Başkan Yardımcıları Fode Oussou Fofana ve Kalemodou Yansane'nin, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliğinden temsilcilerin bulunduğu heyet ile görüşme sonrası polis tarafından "kaçırıldığını" duyurdu.

Gözaltına alınan Fofana ve Yansane'nin sorgularının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

- Diallo kendi "zaferini" ilan etmişti

Diallo, seçimden sonraki gün yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan sonuçlara göre ilk turdan zaferle çıktığını ve yüzde 53,84 oy aldığını belirtmişti.

Diallo taraftarları "zaferi" kutlamak için muhalefet liderinin evinin ve partisinin önünde toplanmış ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Diallo, Conde karşısında 2010 ve 2015'te de aday olmuş ancak kazanamamıştı.

- Conde ilk turda seçildi

Bağımsız Seçim Komisyonunun, 24 Ekim'de duyurduğu geçici sonuçlara göre, mevcut Cumhurbaşkanı Conde yüzde 59,49 oyla ilk turda cumhurbaşkanı seçilmişti.

Conde'nin en yakın rakibi UFDG lideri ve adayı 68 yaşındaki Diallo ise yüzde 33,5 oy almıştı.

Diallo ve destekçileri, sonuçları kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

Conde ve Diallo haricinde diğer 10 adaydan yüzde 5 barajını geçen olmamıştı.

Seçimlerin ertesi gününden bu yana düzenlenen eylemlerde ise en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

- Üçüncü dönem adaylık tartışmaları

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede, ikinci dönemi aralıkta sona erecek 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart'ta yapılmıştı.

Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, o tarihten bu yana ülkenin en çok tartışılan gündem maddesi olmuştu.

Muhalefet, Conde'nin adaylığını yasa dışı ilan etmiş, birçok protesto gösterisi düzenlenmişti.





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