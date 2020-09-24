Gine'de cumhurbaşkanı adayı Cellou Diallo'dan Batı Afrika blokuna tepki:

DAKAR (AA) - Gine'de 18 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak muhalefet lideri Cellou Dalein Diallo, mevcut Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi etnik ayırımcılıkla suçlayarak, Batı Afrika blokunun da Gine'de olanlara sessiz kaldığını söyledi.

Muhalefetteki Gine Demokratik Güçleri Birliğinin (UFDG) lideri ve cumhurbaşkanı adayı Diallo, Yabancı Gazeteciler Derneğinin davetlisi olarak geldiği Senegal'in başkenti Dakar'da basın toplantısı düzenledi.

Conde karşısında 2010 ve 2015'te de aday olan Diallo, bu sefer kazanacağına inandığını ancak ülkedeki seçmen sayısının doğruluğu konusunda ciddi soru işaretleri olduğunu dile getirdi.

- ECOWAS'a tepki

Diallo, Conde'nin 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunun altını çizerek, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) bu konuda harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

ECOWAS'ın Mali'de üstlendiği uzlaştırıcı rolü Gine'de de yerine getirmesi gerektiğini vurgu yapan Diallo, "ECOWAS'ın Conde'nin 3'üncü dönemine devam etme kararına hiç tepki vermemesini üzüntüyle karşıladık." dedi.

Conde'yi seçim kampanyasında etnik ayırımcılık yapmakla suçlayan Diallo, bu söylemlerin devam etmesi halinde ülkede etnik çatışmaların hatta iç savaşın bile çıkabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Diallo, 2010 ve 2015'te Conde'ye karşı yarıştığı seçimleri kaybetse de bugün 82 yaşındaki cumhurbaşkanının en güçlü rakibi olarak gösteriliyor.

- Muhalefetten Conde'ye karşı birleşme çağrısı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak 11 aday ise Conde'nin 3'üncü kez seçilmesinin önüne geçmek için Alternatif Adaylar Kolektifini (CCA) oluşturmuştu.



Muhalif Anayasanın Korunması Ulusal Cephesinden (FNDC) Abdurahman Sanoh da Conde'ye karşı, başkent Konakri ve çevresinde barışçıl gösteri çağrısında bulunmuştu.



- 3'üncü dönem adaylık için anayasayı değiştirmişti

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.



Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi Aralık 2020'de sona erecek 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu, 22 Mart'ta genel seçimle yapılmıştı.



Birçok muhalif parti ve hareket, FNDC ile hareket ederek referandum ve seçimi boykot etmişti.



Ekimden bu yana düzenlediği protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesinde 39 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren FNDC, seçim günü en az 10 kişinin polisler tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.