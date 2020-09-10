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Siyaset Gine Bissau'da Bakan Çavuşoğlu’na 'Devlet Nişanı' verildi
Siyaset

Gine Bissau'da Bakan Çavuşoğlu’na 'Devlet Nişanı' verildi

Gine Bissau’da ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, “Devlet Nişanı” taktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 19:31:00 - 2020-09-10 19:32:18
Gine Bissau'da Bakan Çavuşoğlu’na 'Devlet Nişanı' verildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Afrika ülkesi Gine Bissau’ya ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo tarafından Bakan Çavuşoğlu’na “Devlet Nişanı” takdim edildi.

"Gururla taşıyacağım"

Devlet nişanı takılan Çavuşoğlu konuyla ilgili "Şahsıma verilen Devlet Nişanı’nı gururla taşıyacağım" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo arasında ikili görüşme de gerçekleştirildi.

Görüşmede Mali ve Libya başta olmak üzere bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.

Türkiye’nin her zaman Gine Bissau’nun yanında olduğuna vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Gine Bissau halkına selamlarını iletti.

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