  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Gine askeri yönetimi, 2 yıl içinde sivil yönetime dönüleceğini duyurdu
Dünya

Gine askeri yönetimi, 2 yıl içinde sivil yönetime dönüleceğini duyurdu

Gine’de askeri yönetim, ülkenin geçiş dönemini 2024 yılı sonuna kadar tamamlayarak seçimlere gideceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 22:10:00 -
Gine askeri yönetimi, 2 yıl içinde sivil yönetime dönüleceğini duyurdu

Hükümet Sözcüsü Osman Gaoual Diallo, basına yaptığı açıklamada, daha önce 36 ay olarak ilan edilen geçiş takviminin değiştirildiğini belirtti. Diallo, yeni takvime göre 1 Ocak 2023 itibarıyla 2 yıl içinde geçiş döneminin tamamlanacağını ifade etti.

Daha önce 36 aylık bir geçiş planı uygulamak isteyen askeri yönetim ECOWAS tarafından yaptırıma maruz kalmıştı.

Gine’de Özel Kuvvetler Birlikleri Komutanı Mamady Doumbouya, 5 Eylül 2021’de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23