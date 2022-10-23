Gine askeri yönetimi, 2 yıl içinde sivil yönetime dönüleceğini duyurdu
Gine’de askeri yönetim, ülkenin geçiş dönemini 2024 yılı sonuna kadar tamamlayarak seçimlere gideceğini açıkladı.
Hükümet Sözcüsü Osman Gaoual Diallo, basına yaptığı açıklamada, daha önce 36 ay olarak ilan edilen geçiş takviminin değiştirildiğini belirtti. Diallo, yeni takvime göre 1 Ocak 2023 itibarıyla 2 yıl içinde geçiş döneminin tamamlanacağını ifade etti.
Daha önce 36 aylık bir geçiş planı uygulamak isteyen askeri yönetim ECOWAS tarafından yaptırıma maruz kalmıştı.
Gine’de Özel Kuvvetler Birlikleri Komutanı Mamady Doumbouya, 5 Eylül 2021’de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.