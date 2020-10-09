GIMDES yine alnının akıyla çıktı

Gazlı içecekten, bala, çaydan zeytinyağına, çikolatadan ete kadar birçok üründe tağşiş ortaya çıktı. Vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik gerçekleştirilen taramalar sonucunda 91 firmanın çeşitli ürünlerinde gıdada hile unsuruna rastlandı. Bakanlığın listesinde GİMDES’in sertifikaladığı hiçbir firmanın çıkmaması 2005 yılından bu yana dayandığı tecrübesiyle, denetimlerdeki dikkat ve titizliğiyle, arkasındaki fıkıh kuruluyla ve etrafındaki hanımlar kurulu ve genç gönüllüleriyle birlikte her koşulda koordineli olarak çalıştığını göstermektedir. Bu haber GİMDES’in himmetinin millet, gayesinin rıza-yı İlahi olduğunu tasdik etmiştir. Hem aziz milletimiz nazarında güven tazelemiş oldu hem de helal ve Tayyib sertifikalamada Türkiye’de tek olduğunu yine göstermiştir. GİMDES bu denetimde de Müslüman tüketici kardeşlerimiz için güvenilir, onun kontrolünde olan Firmaların kapsam içi ürünlerinin de güvenle tüketilebilir ürünler olduğu tekrar teyit edilmiştir.