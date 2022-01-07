Gidecekti, şimdi ilk onbirde!

Galatasaray'da üst üste gelen Covid-19 vakalarının ardından kadro sıkıntısı yaşanırken, kadro düşünülmeyen isimlerden Aytaç Kara'ya forma şansı doğdu.

Galatasaray'da korona nedeniyle Giresunspor maçında takımdaki yerlerini alamayacak olan Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt ve kaleci Fatih Öztürk'e bir isim daha eklendi. Kulüpten yapılan açıklamada, Taylan Antalyalı'nın da son Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve izolasyona alındığı duyuruldu. Ayrıca Yardımcı Antrenör Selçuk İnan ile Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal'ın testlerinin de pozitif olduğu ve karantinaya girdikleri bildirildi.

Covid-19 testleri pozitif çıkan 4 futbolcunun Galatasaray'ın ligin ikinci yarısının ilk haftasında Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı kırmızılılarda Diagne, Luyindama ve Muslera'nın sakatlıkları sürerken, Mohamed ile Feghouli Afrika Kupası'nda. Kerem ile Marcao ise sarı kart cezalısı oldukları için Giresunspor maçında takımdaki yerlerini alamayacak.

Fatih Terim'in, bu yoklukta Aytaç Kara'ya ilk 11'de oynatması bekleniyor. Tecrübeli teknik adam Aytaç'a ön liberedo görev verirken, Berkan ile Cicaldau'ya ön tarafta kullanmak durumunda kalacak.