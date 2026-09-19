Gıdada QR kodlu takip dönemi! Tarladan rafa tüm süreç izlenebilecek

Gıda üretiminde tarladan rafa uzanan zincirin daha şeffaf ve izlenebilir hale gelmesi için yeni bir model devreye alınıyor. Türkiye’nin dijital ve yeşil dönüşüm odaklı gıda ihtisas organize sanayi bölgelerinden TÜİOSB Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde, sanayicilerin sürdürülebilirlik, mesleki yeterlilik ve devlet destekleri konularında gelişimini hedefleyen eğitim programı düzenlendi.

GreenMentör Ltd. Şti. iş birliği ve TOBB MEYBEM destekleriyle gerçekleştirilen programda, gıda sanayisinin küresel pazarlardaki rekabet gücünün artırılması ve ’Tarladan Çatala’ dijital değer zincirinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Programa TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta da katılarak, bölge sanayicileriyle yürütülen dijital ve yeşil dönüşüm çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Mesleki yeterlilik belgelerine ilişkin süreçler ele alındı

Üç ana başlıkta gerçekleştirilen eğitim programının ilk bölümünde, kurumsal karbon ayak izi hesaplama, raporlama ve ISO standartlarında doğrulama süreçleri değerlendirildi. TOBB MEYBEM iş birliğiyle yürütülen çalışmalarla, özellikle ihracatçı firmaların Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında ortaya çıkan gerekliliklere hazırlanması amaçlanıyor.

Programın ikinci ayağında, TOBB MEYBEM’in yetkilendirildiği yaklaşık 80 mesleki yeterlilik alanında bölgesel ihtiyaçlar belirlenerek zorunlu mesleki yeterlilik belgelerine ilişkin süreçler ele alındı. Üçüncü başlıkta ise TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri ile yatırım teşvikleri başta olmak üzere devlet desteklerinden sanayicilerin daha etkin şekilde yararlanmasına yönelik bilgiler paylaşıldı.

“Entegre bir model oluşturduk”

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, Gıda İhtisas OSB’lerin yalnızca sanayi üretim alanları olmadığını belirterek, gıda güvenliği ve fiyat istikrarına katkı sağlayan entegre bir model oluşturduklarını ifade etti.

Gıda üretiminde tarladan sofraya uzanan süreçte yaşanan kayıpların azaltılmasının önemine değinen Akyürek Balta, tarımsal hammaddenin doğrudan kaynağından alınarak işlenmiş ve katma değerli ürüne dönüştürülmesinin üretim zincirindeki maliyetleri azaltacağını kaydetti.

Gıda firesinin azaltılmasına yönelik altyapı çalışmalarına da dikkat çeken Akyürek Balta, entegre soğuk hava depoları, modern ambalajlama, şoklama ve kurutma imkanlarıyla özellikle çabuk bozulan ürünlerin değerlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

TÜİOSB’de ’Tarladan Çatala Dijital Değer Zinciri’ ve ’DigiGreenFoodValley’ projeleri kapsamında QR kod tabanlı dijital izlenebilirlik altyapısı oluşturulduğunu belirten Akyürek Balta, sistem sayesinde ürünlerin üretim ve işlenme süreçlerinin dijital ortamda takip edilebildiğini ifade etti.

Gül Akyürek Balta, "QR kod okuma ve izleme sistemleri sayesinde gıdanın her adımını dijital ortamda şeffafça takip edecek altyapıyı kuruyoruz. Tüketici veya denetçi, ürün üzerindeki QR kodu okuttuğunda ürünün tarladaki menşeini, işlenme sürecini ve karbon ayak izi gibi bilgilere ulaşabilecek. Bu eğitim hamlesi de sanayicilerimizin hem dijital izlenebilirlik altyapısına hem de uluslararası yeşil dönüşüm standartlarına uyum sağlamasına katkı sunacak" dedi.

Hedef kaliteli ürüne ulaşmak

TÜİOSB öncülüğündeki modelin, Kocaeli Kandıra, Samsun ve Çanakkale Ezine Gıda İhtisas OSB’lerindeki yatırımlar ile OSBÜK tarafından yürütülen dijital dönüşüm çalışmalarıyla desteklendiği belirtildi.

Ortak enerji, arıtma ve nakliye imkanlarının yanı sıra uçtan uca QR kodlu dijital takip altyapısının kullanılmasıyla üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve tüketicinin güvenilir, kaliteli ve uygun fiyatlı gıdaya erişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

Eğitim programında Endüstri Mühendisi, Kurumsal Gelişim ve Verimlilik Danışmanı Hatice Aydın ile TOBB MEYBEM Kalite Yönetim Temsilcisi Yeşim Özgen görev aldı. Programa TÜİOSB Bölge Müdürü Ebru Karalar Akdeniz, Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Fıçıcı ve TÜİOSB katılımcıları da katıldı.