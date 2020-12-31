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Gündem Gıda yüklü kamyonette yangın çıktı
Gündem

Gıda yüklü kamyonette yangın çıktı

Bursa'da gıda malzemesi yüklü kamyonette çıkan yangında 20 bin TL civarında hasar oluştu.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 05:57:00 -
Gıda yüklü kamyonette yangın çıktı

Edilen bilgiye göre, Suriyeli Mohammed Selam idaresindeki, 16 MC 709 plakalı kamyonet, Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Metro Durağı yakınında seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başladı.

Aracı kenara çekip söndürmeye çalışan Selam'a çevredekiler yardım etti. Metro istasyonundan getirilen yangın tüpleriyle kısmen kontrol alınan yangın, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kısa sürede söndürüldü. Yapılan araştırmada 20 bin TL civarında market malzemelerinin yandığı belirlendi. Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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