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Gıda sektöründen Ankara çıkarması

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) makro projelerinin odak noktası olan meslek komiteleri sektörleri için çalışmalarını sürdürüyor.

03 Eylül 2019 Salı 13:54
Gıda sektöründen Ankara çıkarması

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) makro projelerinin odak noktası olan meslek komiteleri sektörleri için çalışmalarını sürdürüyor. BTSO 27. Meslek Komitesi üyeleri, komitelerden gelen talepleri iletmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TSE’yi ziyaret etti.


BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, BTSO Gıda Konseyi ve 27. Meslek Komitesi Başkanı Burhan Sayılgan ile BTSO Meclis Üyesi Elif Özhan, 27. Meslek Komite Başkan Yardımcısı Mümin Akgün, Komite Üyeleri Mehmet Levent Tanırer ve Erol Çağlayan Ankara’ya çıkarma yaptı. BTSO heyeti, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Mümtaz Sinan, Genel Müdür Yardımcısı Harun Seçkin, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Şaşmaz ve TSE Genel Sekreteri Aykut Kırbaç’ı ziyaret etti.


BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, gıda sektörünün en hızlı gelişen sektörlerden biri olduğunu söyledi. BTSO olarak Bursa ekonomisinin tüm parametrelerde başarı çizgisini yükseltmek için projeler geliştirdiklerini belirten Onur, “Bursa iş dünyasına yönelik son 6 yılda 40’ın üzerinde makro projeyi hayata geçirdik. Bu projelerin hayata geçmesinde meslek komitelerimiz ve sektörel konseylerimizin üstün gayreti büyük rol oynadı. Komitelerdeki birlik ve beraberlik heyecanı ise ortak akılla kente kazandırdığımız projelerin daha sağlam temeller üzerine kurulmasını sağladı.” dedi.


Aytuğ Onur, gıda sektörü temsilcilerinin yer aldığı 27. Meslek komitesi üyeleriyle verimli bir Ankara programı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Kentin ortak aklını harekete geçirerek, kent dinamikleri ile birlikte uyum içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sektör temsilcilerimizden gelen talepler doğrultusunda Ankara’da önemli temaslarda bulunduk. UR-GE projelerine yönelik sektörün beklentileri ile ihracat süreçlerindeki bazı talepleri yetkililere bizzat iletme imkanı bulduk. TSE ziyaretimizde de belgelendirme hizmetleri ile ilgili fiyatlandırma ve indirim konusunda taleplerimizi ulaştırdık. Sektörlerimizin üretimden ihracata kadar bütün süreçlerdeki taleplerini neticelendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:54
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