Gıda krizi için tek tek yakıyorlar! Bir kötü haber daha

Koronavirüs salgını kontrol altına alındı derken Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıktı.

Rusya ve Ukrayna küresel buğday ihracatının yüzde 30'unu karşılarken, aralarında başlayan savaş nedeniyle buğday fiyatları yüzde 42 arttı.

Tüm dünyada yaşanan buğday sıkıntısından dolayı ülkeler, elindeki buğdayları ihracata kapatarak kendi ülkeleri için kullanmak istiyor, bu durum da küresel ölçekte bir buğday krizine sebep veriyor.

Buğday tarlalarında sabotaj şüphesi

Dünya, buğday kriziyle resmen mücadele verirken, Türkiye'nin belirli bölgelerindeki buğday tarlalarının yanması, akıllarda soru işaretine neden oluyor.

Bu durumun son örneği Tekirdağ'da gerçekleşti.

Malkara ilçesine bağlı Ahievren ile Hereke mahalleleri arasındaki buğday ekili tarlada, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın, geniş alana yayıldı. 2 çiftçiye ait 50 dönümlük alandan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevredekiler de yardıma koştu

Çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına traktör ve iş makineleri ile müdahale etti. Yoldan geçen vatandaşlar da tarla sahiplerinin yardımına koştu.

Yangın, 2 saatte kontrol altına alındı

DHA’nın haberine göre; 2 saat süren çalışmaların ardından güçlükle kontrol altına alınan yangın, ardında kül yığını bıraktı.

Yangınla ilgili, soruşturma başlatıldı.