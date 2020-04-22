Gıda denetimleri aralıksız sürüyor

Bakan Pakdemirli, geçen hafta bakanlıkça “ifşa listesi”nin yayımlandığını hatırlatarak, “Halkın sağlığıyla oynayan ve yanlış beyanla ürün sunan işletmeleri takipteyiz” mesajını verdi. Pakdemirli, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bal, sucuk, salam, yağda sahtekarlık yapanların hepsinin ‘Canını okuyacağız’ dedik, bunu da yapmaya devam ediyoruz. Biz sağlam duruşumuzu gösterdiğimiz takdirde Türkiye’deki ürünlerin kalitesinin artacağına eminim. Özellikle tüm işletmeler de buna riayet ettiği sürece daha çok para kazanacaklarına ve kazançlarının da bereketli olacağına eminim.” ifadelerini kullandı.

Sürü büyütme desteğinde ödemeler cuma günü başlayacak

Geçen hafta sonu itibarıyla 2019 yılı birinci dönem buzağı destek ödemelerine başladıklarını anımsatan Pakdemirli, şöyle konuştu: “700 bin yetiştiricimize 3,4 milyon baş buzağı için 1,4 milyar liralık desteğe 24 Nisan’da başlayacağımızı iletmiştik. Ayrıca küçükbaş hayvancılıkta, Türkiye’de yaşayan her bir vatandaşa bir tane küçükbaş, yani 83 milyon vatandaşa 83 milyon küçükbaş hayvan düşünceye kadar biz mücadele edeceğiz. Geçen yıl 46 milyondan alıp rakamı 50 milyona getirdik. Bu yıl 56 milyon gibi iddialı bir hedef koymuştuk. 2023’e kadar da 83 milyon hedefimiz var. Küçükbaş hayvancılıkta bir ilk olarak, sürü büyütmeyle alakalı bir ek destek planıyla yola çıkmıştık. Bu kapsamda ‘Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği’nin ödemelerine bu hafta başlatıyoruz. Koyun ve keçide 81 ilde yetiştiricilerimize 187 milyon lira destek vereceğiz. 24 Nisan Cuma günü saat 18.00’den sonra yetiştiricilerimizin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının son hanesine göre ödemeleri başlatıyoruz.”