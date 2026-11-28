Kendini yıllardır ‘Gıda Dedektifi’ olarak pazarlayan Musa Özsoy’un maskesi bir kez daha indi. Gıda üzerinden zaman zaman vatandaşları galeyana getiren Özsoy yine algı operasyonu yaparken enselendi.

ESKİ OLAYI YENİYMİŞ GİBİ PAYLAŞTI

2025 yılının ekim ayında Konya’da bir marketin soğuk dolap olmadan tavuk satışı yaptığı olayı sosyal medya hesabından yeni bir olaymış gibi paylaşan Özsoy, “Konya'da yerel bir zincir market mevzuata aykırı şekilde mağazanın ortasında soğuk zincir dışında tavuk satışı yaptı. Durumu şikayet etmek isteyen tüketici belediyeyi aradı, sonrasını kendisi aktarıyor: “Belediyeyi aradım, zabıtayı ara dediler. Orayı aradım, Alo Gıda Hattı 174'ü ara dediler. Orayı aradım; ‘Marketin tam açık adresini söylemezsen işlem yapamayız’ dediler. Semt ve market adı şeklinde tüm Konya biliyor, Google'da aratınca da çıkıyor zaten; ama devletin birimleri böyle bir konuda sandalyeden kalkıp elini taşın altına sokmak istemedi arkadaşlar, bilin istedim.” diyerek devlete karşı algı operasyonu yaptı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Sözde ‘Gıda Dedektifi’nin oyunu çok geçmeden elinde patladı. Konuyla alakalı Tarım ve Orman Bakanı yetkilileri ile iletişime geçen Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, olayın gerçek yüzünü sosyal medya hesabından paylaştı. Kaplan kamuoyunu aydınlatmak amacıyla olay kronolojisini şu şekilde açıkladı:

“Kimin ve neyin dedektifliğini yaptığı herkesin malumu olan şahsın sitesinde, söz konusu şikâyetin ilk gündeme geldiği tarih 23 Ekim 2025… 1 Kasım 2025’te sosyal medyadan gelen şikâyetler üzerine Tarım ve Orman Bakanlığımızın Konya İl Müdürlüğü ekipleri, ilgili işletmede yerinde denetim gerçekleştirmiş; mevzuat kapsamında gerekli idari işlemleri uygulamıştır.. 27 Kasım 2026’te ise yani aradan bir yılı aşkın süre geçtikten sonra, aynı “DEDEKTİF!” aynı görüntüleri ve aynı iddiaları yeniden paylaşarak, sanki olay bugün yaşanmış ve ilgili kurumlar hiçbir işlem yapmamış gibi bir yalanla kamuoyuna sunmuştur. “