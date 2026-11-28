Güney Kore’de posta sistemine siber saldırı: 113 binden fazla kişinin bilgileri çalındı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Güney Kore Posta İdaresi’nin internet sitesine düzenlenen siber saldırıda, 113 bini aşkın vatandaşa ait kişisel bilgilerin sızdırıldığı açıklandı.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Posta İdaresi, internet sitesine siber saldırı yapıldığını açıkladı.
Saldırıda hackerlar müşterilerin isim, adres ve telefon numaraları gibi kişisel bilgilerini içeren bazı posta kayıtlarına erişim sağladı.
Posta servisindeki saldırı sonucu en az 113 bin 855 kişinin bilgilerinin ifşa olduğu tespit edilirken olaya ilişkin detaylı incelemeler devam ediyor.