Bilim insanları, Dünya tarihinde bilinen en büyük akrebin bir metreden uzun ve orta boy bir köpek büyüklüğünde olduğunu belirledi. Palaeontology dergisinde yayımlanan araştırmada incelenen fosiller, bu canlının bugüne kadar bilinen en büyük akrep olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacıların Praearcturus gigas adını verdiği akrep, yaklaşık 415 milyon yıl önce yaşadı. Birleşik Krallık’ta bulunan fosil ilk kez 1870’lerde tanımlandı, ancak hangi canlı grubuna ait olduğu onlarca yıl tartışıldı.

Kıskaçları 16 santimetreydi

Bilim insanları, tomografik görüntüleme ve geleneksel çizim yöntemlerini kullanarak fosilin bir akrebe ait olduğunu doğruladı. Bir metreyi aşan akrebin kıskaçları yaklaşık 16 santimetre uzunluğundaydı. Bu ölçü, günümüzde yaşayan birçok akrep türünün toplam vücut uzunluğunu aşıyor.

Araştırmacılar, o dönemde rekabet edebilecek büyük yırtıcıların bulunmamasının akrebin bu boyuta ulaşmasına ve besin kaynaklarına erişimde üstünlük sağlamasına katkıda bulunmuş olabileceğini düşünüyor.

Araştırmacılar, akrebin uzuvlarından birinde, vücut parçalarını birbirine sürterek ses çıkarmış olabileceğini düşündüren çıkıntılar tespit etti. Günümüzde bazı akrep türlerinde de görülen bu ses çıkarma biçimi, dev akrebin iletişim kurmasına veya kendini savunmasına yardımcı olmuş olabilir.

Galler’de bulunan fosillerde ise ıstakoz ve yengeçlerdekine benzer yüzgeç biçimli yapılar görüldü. Araştırmacılar, bu bulgulara dayanarak akrebin hem suda hem karada avlanmış olabileceğini düşünüyor.

Bilim insanları, besin için rekabetin artmasının zamanla türün sayısındaki düşüşe katkıda bulunmuş olabileceğini ve akrebin tamamen yok olmadan önce yaklaşık 40 milyon yıl daha varlığını sürdürmüş olabileceğini değerlendiriyor.