"HERKES GELİP BAKIYOR" Şehrin en değerli bölgelerinden birinde tarım yapmasının çevredeki vatandaşların dikkatini çektiğini dile getiren Koçer, şunları kaydetti; Koçer, "Başköy'de kendi tarlalarım da var ancak hayvanlara yem satın almaktansa kendim ekip maliyeti düşürmeye çalışıyorum. Yemi dışarıdan alsan daha pahalıya gelecek. Herhangi bir ticaret amaçlı değil, kendi hayvanımıza yiyecek çıksın diye ekiyoruz." diye konuştu.