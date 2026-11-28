Gören dönüp bir daha bakıyor: Lüks binaların ortasında yer alıyor!
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Ahmet Koçer, değeri 5 ila 10 milyar lirayı bulan değerli arazileri tarımsal faaliyetlerde kullanmaya devam ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Ahmet Koçer, değeri 5 ila 10 milyar lirayı bulan değerli arazileri tarımsal faaliyetlerde kullanmaya devam ediyor.
Konut projelerinin yoğunlaştığı ve arsa fiyatlarının yüksekliğiyle öne çıkan 23 Nisan Mahallesi’nde üretim yapan Koçer, milyonlarca liralık konut projelerinin arasında kalan tarım arazilerini ekime hazırladı. Traktörle tarlaları işleyen besici, bu yıl buğday ekimi yaparak yaz aylarında hasat gerçekleştirmeyi planlıyor.
MİLYONLUK ARAZİLERDE TARIM YAPIYOR 23 Nisan Mahallesi'ne yakın, konut projelerinin yürütüldüğü noktalarda arazi fiyatları dönüm başına 100 milyon liraya kadar çıkıyor. Söz konusu mahallede kiraladığı arazilerde üretim yapan Koçer, traktörüyle tarlayı hazırladı. Milyonlarca liralık lüks konutların arasında kalan tarım alanlarını işleyen Koçer, ekimini yapıp yaz aylarında hasat edecek ve hayvanlarının yem ihtiyacını karşılayacak.
Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Ahmet Koçer, bölgedeki kendi tarlalarının yanı sıra 23 Nisan Mahallesi'nde kiraladığı 100 dönümlük alanda münavebeli (dönüşümlü) tarım yaptığını belirtti. Geçen yıl arpa ektiği tarlalara bu yıl buğday ektiğini anlatan Koçer, hasat edilen ürünün tamamını kendi çiftliğindeki hayvanlar için değerlendirdiğini ifade etti.
"HERKES GELİP BAKIYOR" Şehrin en değerli bölgelerinden birinde tarım yapmasının çevredeki vatandaşların dikkatini çektiğini dile getiren Koçer, şunları kaydetti; Koçer, "Başköy'de kendi tarlalarım da var ancak hayvanlara yem satın almaktansa kendim ekip maliyeti düşürmeye çalışıyorum. Yemi dışarıdan alsan daha pahalıya gelecek. Herhangi bir ticaret amaçlı değil, kendi hayvanımıza yiyecek çıksın diye ekiyoruz." diye konuştu.
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