Gıda bankacılığı belediyelerde yaygınlaştırılacak, israf önlenecek

Pakdemirli, “Bize düşen gıda bankacılığı sistemindeki eksiklikleri tespit edip, sistemi daha iyi işler hale getirmek. Belediyelere düşen ise bu sistemi yaygınlaştırmak” şeklinde konuştu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çevrim içi olarak gerçekleştirilen ‘Belediyelerde Gıda Bankacılığı Çalıştayı’na katıldı. Pakdemirli, çalıştayda ‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyası’nda salgına rağmen 21 milyonu aşkın insana ulaşıldığına işaret etti.

Rol model oluyoruz

Pakdemirli, bu sene de ülkede gıda kaybı ve israfını önlemeye yönelik çalışmalarla dünyaya rol model olmaya devam edeceklerini söyledi. Dünyada herkese yetecek kadar gıda üretilmesine rağmen her 9 insandan birinin yani 690 milyon kişinin yatağa aç girdiğine dikkati çeken Pakdemirli, “Bir yıldır süregelen Covid-19 salgınının bu sayıya 132 milyon kişi daha eklediği tahmin ediliyor. Öte yandan neredeyse 1 milyara yakın kişi obezite sorunu, 2 milyar insan da aşırı beslenmeden dolayı sağlık sorunları yaşıyor. Bir yanda gıdalar çöpe atılırken diğer yanda insanların açlık nedeniyle hayatını kaybetme riski var. İşte gıda bankacılığı bu sorunların azaltılmasına doğrudan katkı sağlayacak önemli bir mekanizma, önemli bir sistemdir” diye konuştu.

4.9 milyon ekmek çöpe gidiyor

Türkiye’de günlük 4.9 milyon ekmeğin israf edildiğini; üretilen sebze ve meyvelerin yüzde 50’sinin kaybolduğunu bildiren Pakdemirli, şu açıklamaları yaptı: “Hizmet sektöründe işletme başı yılda 4.2 ton gıda ve 2 bin litre içecek israfı var. Her yıl çöpe giden 19 milyon ton gıda bulunuyor. Bu da yaklaşık 625 bin kamyonun taşıdığı çöp miktarına denk. Çarpıcı bir rakam vermek isterim, ülkemizde gıda sektörünün cirosunun yıllık 500 milyar lira olduğu öngörülmekte. Yüzde 2 civarında gıdayı çöpe göndermekten vazgeçersek bunun anlamı 10 milyar lira tasarruf demek. Bu oranı yüzde 5 yapmayı başarırsak 25 milyar lira demek. O nedenle ikramı değil, israfı önleyecek alışkanlıklarımızı öne çıkartmamız gerekiyor.”

Belediyelere çağrı

‘Gıdanı Koru Kampanyası’ kapsamında Türkiye’de ilk defa gıda kayıpları ve israfının önlenmesi, azaltılması ve yönetimine ilişkin ulusal strateji belgesini oluşturduklarını da anımsatan Pakdemirli, “Bu strateji kapsamında hayata geçirilen eylem planında yüzde 50 gibi ilerleme kaydettik” bilgisini verdi. Pakdemirli, “Kampanyamıza belediyelerden de destek geldi. Buradan bütün belediyelerimizi, sofranasahipcik.com’a girmeye davet ediyorum. Buraya giriyorsunuz, gıdanızı israf etmemeye söz veriyorsunuz” ifadelerini kullandı. Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Programı kapsamında gıda kaybı ve israfının önlenmesi konusunun da yer aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti: “Bu kapsamda belirlenen 7 alt eylemin 5’inden bakanlığımız doğrudan sorumludur. Bahsettiğim bu alt eylemlerden bir tanesi, israfın da israfının önüne geçmek amacıyla gıda bankacılığı sistemini cazip hale getirmek ve bunu yaygınlaştırmaktır. Gıda bankacılığı, gıda israfının önüne geçmede en etkili silahlarımızdan birisidir. Gıda bankacılığı, ihtiyaç sahipleriyle güvenilir gıdayı ücretsiz olarak buluşturan bir yapıdır.”