  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi GİB'in uzman yardımcılığı sınavı Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ertelendi
Ekonomi

GİB'in uzman yardımcılığı sınavı Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-12-05 13:14:55 -
GİB'in uzman yardımcılığı sınavı Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ertelendi

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 12 Aralık'ta yapılması planlanan gelir uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle ertelendi.

GİB'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, daha önce 12 Aralık'ta Ankara'da yapılacağı açıklanan gelir uzman yardımcılığı sınavının yazılı bölümü ertelendi. Erteleme kararı, Kovid-19 salgını nedeniyle alındı.

Sınavla, farklı illerde açık bulunan kadrolara atanmak üzere 1000 gelir uzman yardımcısı alımı planlanıyordu.

Sınavın yapılacağı tarih, GİB'in internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) daha sonra duyurulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar açıkladı! Pompeo Türkiye'yi neden hedef aldı?
Gündem

Mete Yarar açıkladı! Pompeo Türkiye'yi neden hedef aldı?

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, görevinde son dönemlerini yaşayan Mike Pompeo'nun NATO'da Türkiye'yi hedef alan söylemleriyle ilgili, "Savunma s..
Suudi Arabistan ve Katar'dan sürpriz adım!
Dünya

Suudi Arabistan ve Katar'dan sürpriz adım!

ABD ve Kuveyt liderliğinde düzenlenen görüşmelerin ardından Suudi Arabistan, Katar ile anlaşmaya varılma noktasında umutlu olduğunu belirtti..
Rezillik paçalarından akıyor! İşte CHP'li Belediye'den HDP'li isme akan para
Siyaset

Rezillik paçalarından akıyor! İşte CHP'li Belediye'den HDP'li isme akan para

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile alışveriş yaparak piyasanın üç katı oranında haksız gelir elde eden CHP Kocaeli Milletvekili adayı Ebru Kü..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay