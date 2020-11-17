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Ekonomi GİB'den vergi borcu yapılandırma açıklaması:
Ekonomi

GİB'den vergi borcu yapılandırma açıklaması:

Vergi borçlarında yapılandırma fırsatı başladı - İmkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020'ye kadar başvuru yapılması gerekiyor - Yurt içi ve dışı bazı varlıkların 30 Haziran 2021'e kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-17 14:17:01 -
GİB'den vergi borcu yapılandırma açıklaması:

ANKARA (AA) - Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), ilgili kanunun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanmasıyla vergi borçlarında yapılandırma fırsatının başladığını belirterek, imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık'a kadar başvuru yapılması gerektiğini bildirdi.

GİB'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun"un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, kanunda öne çıkan düzenlemelere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Söz konusu kanunla, vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılması, vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'sinin silinmesi, motorlu taşıtlar vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması, öğrenim veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılması imkanları getirildi."

Açıklamada, taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde sağlanan kolaylığa da işaret edilerek, "Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 12,5 indirim yapılması, yapılandırılan tutarların peşin veya 2'şer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi, yapılandırılan borçların anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi, vadesi 31 Aralık 2014'ten önce olan aslı 100 lira ve altındaki borçların silinmesi, 7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması, 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması imkanları da sağlandı." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020'ye kadar başvuru yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların, (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021'e kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacağının ve vergi incelemesi yapılmayacağının altı çizildi.

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