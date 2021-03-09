GİB sözleşmeli teknikerler alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam etmek üzere tekniker pozisyonunda toplam 87 sözleşmeli personel alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, belirtilen görev yerlerinde Tekniker pozisyonunda toplam 87 (seksen yedi) sözleşmeli personel alacak.
Başvurular; 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 17.30’da sona erecek.
Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.
Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.
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