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Ekonomi GİB sözleşmeli teknikerler alacak
Ekonomi

GİB sözleşmeli teknikerler alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam etmek üzere tekniker pozisyonunda toplam 87 sözleşmeli personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 14:18:00 -
GİB sözleşmeli teknikerler alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  “Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar”  ın  Ek  2  nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, belirtilen görev yerlerinde Tekniker pozisyonunda toplam 87 (seksen yedi) sözleşmeli personel alacak.

Başvurular; 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 17.30’da sona erecek.

Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

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