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Eğitim GİB gelir uzman yardımcılığı sınavı ne zaman?
Eğitim

GİB gelir uzman yardımcılığı sınavı ne zaman?

Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada GİB gelir uzman yardımcılığı sınavı ertelendiği duyurdu. Peki, GİB gelir uzman yardımcılığı sınavı ne zaman olacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-05 23:17:00 -
GİB gelir uzman yardımcılığı sınavı ne zaman?

Gelir uzman yardımcılığı ile ilgili sınav Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından gelir uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü, 12 Aralık tarihinde yapılması planlanmaktaydı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle söz konusu sınavın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

GİB'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de duyuruldu. Buna göre, daha önce 12 Aralık'ta Ankara'da yapılacağı duyurulan gelir uzman yardımcılığı sınavının yazılı bölümü ileri bir tarihe ertelendi. Sınavı erteleme kararı, Covid-19 salgını nedeniyle alındı.

Yapılacak sınavla, farklı illerde açık bulunan kadrolara atanmak üzere 1000 gelir uzman yardımcısı alımı planlanıyordu.

GİB gelir uzman yardımcılığı sınavı ne zaman?

Söz konusu sınavın yapılacağı tarih, GİB'in internet sitesinde daha sonra açıklanacak.

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