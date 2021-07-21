Giannis Antetokounmpo kimdir hayatı

Giannis Antetokounmpo 6 Aralık 1994'te dünyaya geldi. Nijerya asıllı Yunan basketbolcu oldukça güç şartlarda büyümüş. Ünlü basketbolcunun ailesi 90'lı yıllarda Nijerya'dan Yunanistan'a kaçak yollardan göç etmiş.

Antetokounmpo'nun anne ve babası bir yandan sınır dışı edilme korkusu yaşanken bir yandan da tarlalarda işçi olarak çalışıyordu. Antetokounmpo henüz 12 yaşındayken sokaklarda saat ve gözlük satarak ailesine destek olmaya çalıştı. Kaçak oldukları için pasaport verilmeyen Antetokounmpo, 18 yaşındaka Yunanistan ikinci ligi takımlarından Filathlitikos ile anlaştı. Güçlü fiziği ile dikkat çeken sporcu, NBA gözlemcilerinin radarına takıldı. Oyuncu, drafta girmeden önce İspanya’nın Zaragoza takımıyla anlaşma imzaladı.

Giannis Antetokounmpo, 2013 NBA draftlarında Milwaukee Bucks tarafından keşfedildi ve 1 ay önce Yunan hükümeti bir anda genç yıldıza pasaport çıkarttı. Giannis Antetokounmpo 30 Temmuz 2013'da Milwaukee Bucks tarafından 15. sıradan seçildi ve ilk çaylak kontratını imzaladı.