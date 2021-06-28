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Spor Ghezzal'den 'Beşiktaş' kararı!
Spor

Ghezzal'den 'Beşiktaş' kararı!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Rachid Ghezzal, siyah beyazlı kulüpte kalmak istediğini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 23:58:00 -
Ghezzal'den 'Beşiktaş' kararı!

Beşiktaş'ın yeniden renklerine bağlamayı planladığı Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, transferi ve siyah beyazlı kulüple ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin basınından Ennahar'a konuşan Ghezzal, "Benim için öncelik Beşiktaş ile İstanbul'da kalmak. Bu şehri sevdim ve burada kalıcı olmak istiyorum. Beşiktaş transferim için uğraşıyor. Umarım transferim gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

2 şampiyonlukta da önemli rol oynadı

29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon kiralık olarak yer aldığı Beşiktaş'ta toplamda çıktığı 35 maçta 8 gol 17 asistlik performans ile hem lig şampiyonluğunda hem de Türkiye Kupası zaferinde önemli rol oynamıştı.

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