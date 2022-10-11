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Spor Ghezzal'dan o habere yalanlama! Gerçeği anlattı
Spor

Ghezzal'dan o habere yalanlama! Gerçeği anlattı

Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, Valerien İsmael'in oyun planını beğenmedikleri gerekçesiyle yönetimle konuştukları yönündeki haberi yalanladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 07:55:00 -
Ghezzal'dan o habere yalanlama! Gerçeği anlattı

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, teknik direktör Valerien Ismael'in oyun sisteminden rahatsız olduğu şeklinde çıkan haberleri sert bir dille yalanladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cezayirli futbolcu, oyuncular, teknik heyet ve yönetim olarak fikirlerinin bir olduğunu belirtti.

Beşiktaşlı futbolcu, Rachid Ghezzal, gazeteci Mehmet Demirkol'un kendisi hakkında yaptığı haberi sosyal medya hesabından yalanladı. Cezayirli yıldız, teknik direktör Valerien Ismael'in oyun sisteminden rahatsız olmadığını ve hocasıyla aynı fikirleri taşıdığını açıkladı.

Ghezzal paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yalan haber!! Benim ve tüm oyuncuların, teknik direktörümüz ve yönetim ile olan fikirleri bir. Hedeflerimize ulaşmak için birlikte çok sıkı çalışıyoruz. Bunun için taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var."

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