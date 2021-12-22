  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ghezzal'dan kalpli pide paylaşımı
Spor

Ghezzal'dan kalpli pide paylaşımı

Süper Lig'in 18. haftası oynanırken Beşiktaş, yarın evinde İzmir temsilcisi Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 17:14:00 -
Ghezzal'dan kalpli pide paylaşımı

Süper Lig'in 18. haftası oynanırken Beşiktaş, yarın evinde İzmir temsilcisi Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal, geçen sezonki performansından uzak olsa da ilk 11'in vazgeçilmezleri arasında.

Ghezzal, saha içinde olduğu kadar saha dışında yaptığı paylaşımlarla da konuşuluyor.

Cezayirli hücum oyuncusu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ghezzal'ın paylaşımında kalp şeklinde bir pide yer alırken pidenin kutusundaki, "En büyük Beşiktaş. Ghezzal." yazısı da dikkatlerden kaçmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay