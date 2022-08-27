  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ghezzal Sivasspor maçında oynayacak mı? İşte cevabı...
Spor

Ghezzal Sivasspor maçında oynayacak mı? İşte cevabı...

Beşiktaş’ta sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal, üst solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle antrenmalara çıkamıyor. Cezayirli oyuncunun, Demir Grup Sivasspor karşısında oynayıp oynayamayacağı maç günü netlik kazanacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 14:21:00 -
Ghezzal Sivasspor maçında oynayacak mı? İşte cevabı...

Beşiktaş’ta sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal, üst solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle antrenmalara çıkamıyor. Cezayirli oyuncunun, Demir Grup Sivasspor karşısında oynayıp oynayamayacağı maç günü netlik kazanacak.

2 hafta önce sağ ayağından sakatlık yaşayan Ghezzal’ın tedavisi tamamlandı.

Sakatlığını atlatan Cezayirli oyuncu antrenmanlara çıkmaya hazırlanırken üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdi. Çalışmalara katılamayan Ghezzal’ın durumu pazartesi günü netlik kazanacak.

Beşiktaş’ta sakatlığını geride bırakan Welinton, takımla antrenmanlara başladı. Brezilyalı oyuncu şans verilmesi halinde Demir Grup Sivasspor maçında oynayabilecek. Siyah beyazlılarda Souza ve Atiba’nın sakatlıkları ise sürüyor.

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçı, pazartesi Vodafone Park’ta oynanacak. 21:45’te başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

 

 

 

 


Survivor yarışmacısından rezillik! Acun’un formatlarının sonu bu işte…
Survivor yarışmacısından rezillik! Acun’un formatlarının sonu bu işte…

Medya

Survivor yarışmacısından rezillik! Acun’un formatlarının sonu bu işte…

Bu nasıl bir ahlaksızlıktır! Olmaz olsun böyle program...
Bu nasıl bir ahlaksızlıktır! Olmaz olsun böyle program...

Medya

Bu nasıl bir ahlaksızlıktır! Olmaz olsun böyle program...

Edepsiz Gülşen'e destek verene bak sen!
Edepsiz Gülşen'e destek verene bak sen!

Medya

Edepsiz Gülşen'e destek verene bak sen!

Helal olsun sana Benzema!
Helal olsun sana Benzema!

Spor

Helal olsun sana Benzema!

Dorukhan Toköz, tarihe geçti! Yok artık...
Dorukhan Toköz, tarihe geçti! Yok artık...

Spor

Dorukhan Toköz, tarihe geçti! Yok artık...

Mehmet Metiner'den flaş karar!
Mehmet Metiner'den flaş karar!

Aktüel

Mehmet Metiner'den flaş karar!

Üzücü ayrılık! Hilal Kaplan Süheyb Öğüt'ten sessiz sedasız boşandı
Üzücü ayrılık! Hilal Kaplan Süheyb Öğüt'ten sessiz sedasız boşandı

Aktüel

Üzücü ayrılık! Hilal Kaplan Süheyb Öğüt'ten sessiz sedasız boşandı

Mesut Özil sen ne yaptın böyle!
Mesut Özil sen ne yaptın böyle!

Spor

Mesut Özil sen ne yaptın böyle!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23