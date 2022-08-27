Ghezzal Sivasspor maçında oynayacak mı? İşte cevabı...
Beşiktaş’ta sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal, üst solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle antrenmalara çıkamıyor. Cezayirli oyuncunun, Demir Grup Sivasspor karşısında oynayıp oynayamayacağı maç günü netlik kazanacak.
Beşiktaş’ta sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal, üst solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle antrenmalara çıkamıyor. Cezayirli oyuncunun, Demir Grup Sivasspor karşısında oynayıp oynayamayacağı maç günü netlik kazanacak.
2 hafta önce sağ ayağından sakatlık yaşayan Ghezzal’ın tedavisi tamamlandı.
Sakatlığını atlatan Cezayirli oyuncu antrenmanlara çıkmaya hazırlanırken üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdi. Çalışmalara katılamayan Ghezzal’ın durumu pazartesi günü netlik kazanacak.
Beşiktaş’ta sakatlığını geride bırakan Welinton, takımla antrenmanlara başladı. Brezilyalı oyuncu şans verilmesi halinde Demir Grup Sivasspor maçında oynayabilecek. Siyah beyazlılarda Souza ve Atiba’nın sakatlıkları ise sürüyor.
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçı, pazartesi Vodafone Park’ta oynanacak. 21:45’te başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.