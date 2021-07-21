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Spor Ghezzal antrenmana çıktı!
Spor

Ghezzal antrenmana çıktı!

Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadroya katmak için yarıştığı Rachid Ghezzal, Leicester City idmanında yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 21:07:00 -
Ghezzal antrenmana çıktı!

Türkiye'de transferin en gözde ismi olan ve ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal, takımıyla antrenmana çıktı.

Siyah beyazlıların yıllık 3.2 milyon Euro önerdiği, sarı kırmızılıların ise 3.5 milyon Euro'ya kadar çıktığı Ghezzal, henüz bir takıma imza atmazken yeni sezon hazırlıkları için İngiliz kulübüyle idmana çıktı.

Leicester City'le 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ghezzal'ın, çok büyük bir aksilik olmazsa Galatasaray ya da Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

Rachid Ghezzal'ın, Galatasaray'dan gelen yıllık 3.5 milyon Euro'luk teklifi kabul ettiği belirtilirken Leicester ile bonservis pazarlığının sürdüğü öğrenildi.

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