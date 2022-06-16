'Gezi'de mesele ağaçtı' safsatasına inananları ilgilendiren haber! PKK'dan bomba 'Gezi' itirafı

Terör örgütü PKK elebaşılarından Tekin Yoldaş, hükümeti devirmeye yönelik yapılan 'Gezi' olayları hakkında itiraf niteliğinde bir açıklamada bulundu. Terörist Yoldaş 'Gezi'nin öznesi de öncüsü de bizdik.' dedi.

Terör örgütü PKK'dan Gezi olayları hakkında itiraf niteliğinde bir açıklama daha geldi. Elbaşlarından Tekin Yoldaş "Gezi'nin öznesi de öncüsü de bizdik" diyerek bunun bir terör eylemi olduğunu belirtti.

"Gezinin öznesi PKK'dır"

Teröristbaşı konuşmasını şöyle sürdürdü:

Halkların Direnişi Hareketi ismiyle biz Gezi direnişinin yarattığı etkiyle kurulduk. O Gezi direnişinin arayışı bizde cisimleşmiş oldu. Bugün birçoğumuz Gezi ayaklanmasında önde olmuş arkadaşlarımızdı. Bu Taksim ayaklanması doğrudan bu hareketin öznesi olduğu bir mücadeledir.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki işgal girişimi

Terörist Yoldaş daha önce de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki işgal girişimi temalı eylemlerle ilgili olarak "Destekliyoruz ve içlerinde üyelerimiz var" demişti. Muhalefet Boğaziçi eylemlerini de desteklemişti.