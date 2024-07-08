Gezicilerden 28 Şubatçı taktiği! “Bürokratlar uyanık olsun”

28 Şubatçı darbeciler, hapisten kurtulabilmek için türlü hastalık bahanesine sığınıp “düzmece raporlar” hazırlatıyordu. Aynı taktik Gezi isyancıları tarafından kullanılmaya başlandı. CHP ve avaneleri aynı senaryoyu geziciler için devreye soktu. Bu kez, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan İBB Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman için “hastalık iddiası” ortaya atıldı.

Fonlu medya, Kahraman’ın MS hastası olduğunu ileri sürerek tahliyesi için kamuoyu oluşturmaya başladı. CHP medyası, cezaevindeki hareketsizlikten kaynaklanan kas zayıflığını bile MS hastalığına yordu.

Uzmanlar bürokrasinin uyanık olmasını ve düzmece raporlara prim verilmemesini istedi.

Hatırlandığı üzere 28 Şubatçı Çevik Bir'in alzheimer olduğu ileri sürülmüş ve tahliyesi istenmişti, ancak sağlığının yerinde olduğu ortaya çıkmıştı.