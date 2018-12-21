Gezici Sılayı destekledi "nafaka zulmüne" sessiz

RESUL EKREM ŞAHAN

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, destek mesajı verip vermeyeceğine mağdurun ünlü olup olmadığına göre mi karar veriyor? Nikahsız yaşadığı sinema sanatçısı Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü iddia edilen Şarkıcı Sıla’yı Aile Bakanı Selçuk, Sıla’yı arayarak şarkıcının yanında olduğunu ifade etmişti. Süresiz nafaka mağduru Arif Baykal’ın 4 çocuğuyla gündeme gelen eşi gibi, hikâyesi gün yüzüne çıkmamış binlerce mağdurun yalnızlığa, çaresizliğe terk edilmesi toplumdaki güven duygusunu zedeliyor. Yetkililerin yanlarında olduklarını bilmek isteyen, kendi hâlinde, mütevazı bir hayat süren insanların, Gezici bir şarkıcı kadar değer görmemesi toplum dengelerini sarsıyor.

Hapse girme tehlikesi var

Nafaka mağdurlarının acı hikâyelerine mercek tutan Akit Gazetesi’nde yer alan “Nafakanın asıl mağduru yeni eş ve dört çocuk” başlıklı haberde, mağdur Arif Baykal’ın eşi, eşinin hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, “Evimiz kira. En küçüğü 1 yaşında 4 çocuğumuz var. İkisi ilkokula gidiyor. Eşim de nafaka yüzünden hapse girerse bize ne olacak, kim bakacak?” diye yetkililere seslenmişti. Süresiz nafaka mağduru Arif Baykal’ın 4 çocuğuyla gündeme gelen eşi gibi, hikâyesi gün yüzüne çıkmamış binlerce mağdur için henüz bir adım atmayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, nikahsız yaşadığı sinema sanatçısı Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü iddia edilen Şarkıcı Sıla’yı arayarak destek vermişti.