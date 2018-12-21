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Gezici Sılayı destekledi "nafaka zulmüne" sessiz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, destek mesajı verip vermeyeceğine mağdurun ünlü olup olmadığına göre mi karar veriyor? Nikahsız yaşadığı sinema sanatçısı Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü iddia edilen Şarkıcı Sıla’yı Aile Bakanı Selçuk, Sıla’yı arayarak şarkıcının yanında olduğunu ifade etmişti. Süresiz nafaka mağduru Arif Baykal’ın 4 çocuğuyla gündeme gelen eşi gibi, hikâyesi gün yüzüne çıkmamış binlerce mağdurun yalnızlığa, çaresizliğe terk edilmesi toplumdaki güven duygusunu zedeliyor. Yetkililerin yanlarında olduklarını bilmek isteyen, kendi hâlinde, mütevazı bir hayat süren insanların, Gezici bir şarkıcı kadar değer görmemesi toplum dengelerini sarsıyor.

21 Aralık 2018 Cuma 15:29
Gezici Sılayı destekledi "nafaka zulmüne" sessiz

RESUL EKREM ŞAHAN

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, destek mesajı verip vermeyeceğine mağdurun ünlü olup olmadığına göre mi karar veriyor? Nikahsız yaşadığı sinema sanatçısı Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü iddia edilen Şarkıcı Sıla’yı Aile Bakanı Selçuk, Sıla’yı arayarak şarkıcının yanında olduğunu ifade etmişti. Süresiz nafaka mağduru Arif Baykal’ın 4 çocuğuyla gündeme gelen eşi gibi, hikâyesi gün yüzüne çıkmamış binlerce mağdurun yalnızlığa, çaresizliğe terk edilmesi toplumdaki güven duygusunu zedeliyor. Yetkililerin yanlarında olduklarını bilmek isteyen, kendi hâlinde, mütevazı bir hayat süren insanların, Gezici bir şarkıcı kadar değer görmemesi toplum dengelerini sarsıyor.

Hapse girme tehlikesi var

Nafaka mağdurlarının acı hikâyelerine mercek tutan Akit Gazetesi’nde yer alan “Nafakanın asıl mağduru yeni eş ve dört çocuk” başlıklı haberde, mağdur Arif Baykal’ın eşi, eşinin hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, “Evimiz kira. En küçüğü 1 yaşında 4 çocuğumuz var. İkisi ilkokula gidiyor. Eşim de nafaka yüzünden hapse girerse bize ne olacak, kim bakacak?” diye yetkililere seslenmişti. Süresiz nafaka mağduru Arif Baykal’ın 4 çocuğuyla gündeme gelen eşi gibi, hikâyesi gün yüzüne çıkmamış binlerce mağdur için henüz bir adım atmayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, nikahsız yaşadığı sinema sanatçısı Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü iddia edilen Şarkıcı Sıla’yı arayarak destek vermişti.

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Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 15:29
  1. nafaka

YORUM YAZ

  • MehmetMehmet33 dk önce
    Arkadaş.bu.nasıl.yasa.kadın.nın.veya.kızın.şikayetini.esas.alıyor.lar.erkekleri.dinleyen.yok.kadın.nın.iki.sözü.işi.bitiriyor
  • Vatan aşığı Vatan aşığı 36 dk önce
    Acaba sadece eski bir bakanın kızı diye mi bu görevde. Liyakat ve kişiliğe bakılmıyor mu.Başkanım göreviniz zaten çetin. Yükünüzü hafifletecek bakanlarla çalışın. Allah yardım etsin.
  • Vatan aşığı Vatan aşığı 36 dk önce
    Acaba sadece eski bir bakanın kızı diye mi bu görevde. Liyakat ve kişiliğe bakılmıyor mu.Başkanım göreviniz zaten çetin. Yükünüzü hafifletecek bakanlarla çalışın. Allah yardım etsin.
  • BozokBozok37 dk önce
    Ben daha oncede bir yorum yazdim bagzi akpartili yoneticiler korkudan mi neden oyle icraat ve aciklamalar yapiyorki. Insan Allah allah bunlarin daha onceki soyledikleri ile simdiki soylediklleri arasinda yuzde 200 fark var. Ak partiyi destekleyen secmen su anda sasirmis durumda. Kendilerine ve secnenine koyun diyenlerle ayni safta olmak garip.
  • Ahmet K.Ahmet K.44 dk önce
    Lütfen yazımı aralarını silmeden, sildiğiniz yerlere de üç nokta koymadan yayınlayınız. Eleştiriye açık olunuz lütfen!!! Akit bunu neden yapıyorsun anlamıyorum? Senin gibi olmayan biri zulüm görse sesiz mi kalacaksın? Sıla'nın açıklamasını yaparken GEZİCİ ibaresini eklemeniz çok yanlış. Yani gezi eylemlerine katılanlar elbette yanlış yaptı ama bu eyleme katılanlar bu eyleme katıldı diye zulüm görmesine sessiz mi kalınmalı. Sıla'nın tasvip edilmeyen bir hayatı olabilir ama neticede bir insan. Yaratılanı severiz Yaratan'dan ötürü sözümüz nerde kaldı? Nerde Müslümanın şefkati, merhameti? Ayrıca SIla üzerinden Sayın Bakana da yüklenmeyi bitirmelisiniz. Zannediyorum ki bu bakanı sevmemenizin nedeni, aile bakanı olmasını istediğiniz bir destekçinizin olmasıdır. Yoksa her an Sayın Bakana laf saymazdınız. Lütfen yazımı aralarını silmeden, sildiğiniz yerlere de üç nokta koymadan yayınlayınız.
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR45 dk önce
    Akp nin yıllardır biriktirdiği sorunlar yumağı bu bakana yansıyacak herhalde. Bakan hnm da çok masum sayılmazlakin Adalet için sadece bu bakanın üstüne gidilirse Görevden alıverip faturayı boşa çıkarabilirler. Yerine gelende aynı olunca eski tas eski hamam. Demem o ki bu bir şahıs meselesi değil sadece zihniyet, ehliyet, samimiyet, beceri, ADALET meselesi.
  • mahmutmahmut46 dk önce
    Sayın Cumhurbaşkanımız, bu abidik gubidik bakan, milletvekili ve de genel müdür atamalarını mahsu mu yapıyor, bir türlü anlamıyorum. Şakaysa artık şiştik. Ciddi ciddi yapıyorsa eyvah eyvah!
  • MuroMuro51 dk önce
    Gezici silayidesteklemeyi iyi biliyorsunuz onlardan daha onemli seyler var bos verin silayi onun gibilerini .
  • cumali tomocumali tomo52 dk önce
    milletin derdine derman olmayanlar gider
  • SAYIN BAKANIMSAYIN BAKANIM53 dk önce
    allah seni affetsin sayın bakanım sılayı destekleme hakkın yoktu üstelik yaptığın şey sılaya da ahmete de iyilik değildi elinden hiç birşey gelmiyorsa allahım onları zinadan tiksindir diye dua edecektin haramda şifa yoktur ner husus için geçerli allaha emanet ol
  • ihsihs54 dk önce
    Sanırım Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı hükumete CHP kontenjanından atanmış!

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