Gezici Kültür Merkezi deprem bölgesinde
Kuşkusuz deprem bölgelerindeki çocukların ilgiye çok ihtiyacı var. Geçen yıl faaliyete başlayan Gezici Kültür Merkezi Projesi, deprem bölgelerinde çocuklar için etkinlikler düzenliyor. Etkinlik tırı şehir şehir geziyor. O tırın şimdiki durağı Hatay. CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Doğukan Yıldırım, o tırı ve etkinlikleri görüntüledi.
Şehir şehir geziyor, çocuklar yalnız hissetmesin diye her noktaya ulaşmaya çalışıyor.
Deprem bölgelerindeki çocuklar için düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Geçen yıl faaliyete başlayan Gezici Kültür Merkezi Projesi, deprem bölgelerinde çocuklar için kilometrelerce yol kat ediyor. Gezici tırda, çocuklar için farklı etkinlikler düzenleniyor.
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