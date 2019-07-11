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‘Gezici Kadın Film Günleri’ başlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat çalışmaları kapsamında ‘Gezici Kadın Film Günleri’ düzenliyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:47
‘Gezici Kadın Film Günleri’ başlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat çalışmaları kapsamında ‘Gezici Kadın Film Günleri’ düzenliyor. 13-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek proje kapsamında yönetmenliklerini kadınların yaptığı 4 film gösterimi yapılacak.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerde yaşayan yurttaşları kültür ve sanat çalışmaları ile daha yakından buluşturmak amacıyla ‘Gezici Kadın Film Günleri’ düzenliyor. 10 ilçede açık havada gerçekleştirilecek film günleri kapsamında yönetmenliğini kadınların yaptığı Sibel, Borç, Nefesim Kesilene Kadar ve Güvercin filmlerinin gösterimi yapılacak. 13 Temmuz Cumartesi günü Silvan’da başlayacak olan film günleri, 19 Temmuz Cuma günü Bağlar Koşuyolu Parkı’nda yapılacak gösterimle sona erecek. Vatandaşlar filmleri, kırsal ilçelerde belediyelerin belirlediği alanlarda, merkezde ise Bağlar ilçesinde Nevruz Park ve Koşuyolu Parkı’nda, Sur ilçesinde Benusen Parkı’nda ve Kayapınar ilçesinde Temapark’ta izlenilebileceği belirtildi.


Filmler, tüm ilçelerde saat 20.30’da başlayacağı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:47
  1. kültür
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